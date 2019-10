Selvaggia Lucarelli critica contro Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha preso in mano il timone di “Amici Celebrities“, la versione vip del talent show “Amici“, ideato e condotto da Maria De Filippi e in onda su canale 5. Anche “Amici Celebrities” è stato condotto per le prime tre puntate da queen Mary (così viene soprannominata la De Filippi), salvo poi, a partire dalla quarta puntata, essere condotto da Michelle Hunziker, come detto.

La conduttrice pare non abbia molto convinto il pubblico, che ha rimpianto la De Filippi. Quest’ultima ha sempre condotto “Amici”, il programma in questione, per il primo anno viene proposto nella versione Celebrities, perchè negli anni passati è sempre andata in onda la versione “Nip” (come viene definita quella composta da giovani talenti emergenti), che ha sfornato talenti del calibro di Alessandra Amoroso, Emma Marrone e così via.

La Hunziker che ormai è uno dei volti di punta di Mediaset, vanta un curriculum di tutto rispetto alla guida dei programmi della rete ammiraglia. Ha condotto egregiamente programmi come Striscia la notizia, Paperissima, fino al Festival di Sanremo, eppure questa volta con “Amici Celebrities” pare abbia toppato.

Indubbiamente quando il pubblico che segue è vasto, come in questo caso, non tutti possono essere d’accordo e anche in questa situazione c’è stato chi ha apprezzato Michelle e chi invece l’ha denigrata. Oltre ai commenti di chi ha seguito la trasmissione è arrivato sprezzante anche quello di Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha scritto: “La Hunziker ha l’empatia di una libreria Billy“.

Il pubblico è diviso in due e chi sta dalla parte della Lucarelli, ha scritto: “La Hunziker è brava, comprensibilmente emozionata. Come previsto però il programma è troppo defilippizzato e lei sembra un pesce fuor d’acqua“. Non mancano però i commenti positivi: “Se non vi pisce una persona così alla mano e così raggiante come Michelle Hunziker, significa che siete delle persone tristi dentro“. Dunque come osservato i commenti mostrano un pubblico spaccato a metà e in attesa di rivedere Michelle alla conduzione della nuova puntata di “Amici Celebrities”, chissà che la conduttrice non decida di rispondere a chi come la Lucarelli la critica.