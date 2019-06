Selvaggia Lucarelli contro Morgan dopo lo sfratto: "Non si assume le sue responsabilità"

Selvaggia Lucarelli, che conosciamo soprattutto come opinionista e giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha voluto dire la sua in merito al caso Morgan ed il suo sfratto dall’abitazione di Monza, messa purtroppo all’asta dal Tribunale dopo il pignoramento. Il 25 giugno, l’ex giudice di X-Factor ha dovuto lasciare la sua abitazione dopo i dieci giorni di proroga concessi a causa di un malore.

Inutile dire che, durante i momenti che hanno anticipato lo sfratto esecutivo, non sono di certo mancati momenti di tensione e molte polemiche da parte del cantante dei Bluvertigo che, oltre a prendersela con l’ex moglie Asia Argento, ha avuto da ridire anche nei confronti di tutti i colleghi e le persone che non hanno voluto aiutarlo.

A tal proposito anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua, sollevando alcune critiche nei confronti di Morgan e, con un post sul suo profilo Facebook, ha accusato il cantante di non essersi mai assunto alcuna responsabilità in tutta la sua vita. “Dice che non ha pagato le tasse per 10 anni per colpa di un commercialista truffaldino, ma se per 10 anni non paghi le tasse, guadagnando anche un milione di euro l’anno, il fisco trova il modo di fartelo sapere”, ha infatti chiosato la giornalista.

La Lucarelli dubita altresì che a Morgan non sia mai arrivata una cartella Equitalia e, soprattutto, che non se ne sia mai accorto. A suo avviso, la verità è che il cantante non ha mai denunciato il suo commercialista e che le tasse non le ha mai pagate in quanto ha sempre condotto una vita sregolata e per lui è risultato complesso ottemperare doveri di varia natura.

La giornalista ha sottolineato ancora come il cantante continui sempre ad incolpare gli altri delle sue mancanze, mentre la verità è solamente che è colpa di Morgan. “Menefreghista, irresponsabile e irriconoscente con chiunque gli si avvicini. E chi gli si avvicina, scatena la sua cronica sindrome del beneficiato rancoroso: diventa pure lo st*onzo che l’ha rovinato” ha concluso serafica Selvaggia.