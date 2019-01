Selvaggia Lucarelli contro Alessia Marcuzzi e Simona Ventura: "Famiglia allargata? Sfan***atevi come tutti e finitela!”

Selvaggia Lucarelli anche questa volta non è riuscita a non esternare la sua opinione in merito alla moda del momento di trascorrere le vacanze in compagnia della famiglia allargata. Molti Vip infatti, durante questo Natale, hanno pensato bene di partire per una meta esotica portandosi dietro ex compagni, ex mariti, le loro fidanzate, altri figli e aggiornando tutto sui social.

“Dunque. C’è questo trend esploso durante le vacanze di Capodanno che consiste nell’andare in vacanza con l’ex e addirittura con l’ex, il proprio compagno e il compagno dell’ex oppure tu solo/a con l’ex e il suo compagno, una roba che solo a spiegarla a me viene la dermatite seborroica. Una roba che capisci quanto il vero visionario dell’ultimo secolo non sia stato Steve Jobs, ma Brooke Logan” ha infatti chiosato la giornalista prendendo di mira Simona Ventura ma in particolar modo Alessia Marcuzzi.

Come ben sappiamo infatti la conduttrice di Temptation Island Vip ha deciso di trascorrere il Capodanno in compagnia del suo ex marito Stefano Bettarini, la sua compagna Nicoletta Larini e i tre figli a Sharm El Sheikh dopo aver chiuso definitivamente la sua storia d’amore con Gerò Carraro ma passando invece molto tempo al telefono con il suo nuovo fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi.

Anche Alessia Marcuzzi, che dal 24 gennaio 2019 vedremo in tutta la sua bellezza nuovamente al comando del reality L’isola dei Famosi sempre su Canale 5, ha trascorso il suo Natale insieme al suo ex Francesco Facchinetti, la figlia Mia e le famiglie da loro create. Selvaggia ha voluto puntare il dito principalmente sulla bionda conduttrice alla quale viene attribuito il merito di “non aver figliato con Cudicini e Sermonti, perchè altrimenti ce la ritrovavamo a Pasqua ad Amalfi col primo e a Pasquetta a Sorrento col secondo”.

“Io non la sopporto questa sua maturità. Questa sua generosità. Questa sua leggerezza. Questa sua colpevole assenza di rancore. Questa sua indecente incapacità di recriminare. Non è umana. Non è sana. Non è naturale. Sfan*ulatevi come tutti e fatela finita!” ha infatti dichiarato Selvaggia convinta più che mai che quando un rapporto finisce è giusto che ognuno vada per la propria strada.