Selvaggia Lucarelli attacca pesantemente Barbara D’Urso: "Parla al suo pubblico come fosse una mandria di deficienti!"

Come ben sappiamo ormai da parecchio tempo, tra Selvaggia Lucarelli e la conduttrice Barbara D’Urso non corre buon sangue e spesso sono proprio le critiche e le polemiche tra loro a farla da padrona. Anche questa volta infatti Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua sulla padrona di Domenica Live che, è riuscita a spuntarla battendo la concorrente Mara Venier.

Felicissima per questo risultato, dopo che per ben due domeniche consecutive i telespettatori avevano preferito seguire il programma di zia Mara, Barbarella ha subito voluto ringraziare il suo pubblico per lo straordinario successo ottenuto attraverso un video sul proprio profilo Instagram. Ma ci ha pensato il collega Giuseppe Candela ad ammonire la conduttrice soprattutto su Twitter dove ha scritto: “Ma la tristezza? Tutto sto show per lo 0,18% di share in più!”.

Ecco dunque cha anche Selvaggia Lucarelli è voluta intervenire sulla questione e, non solo ha risposto al collega, ma ha anche voluto dire la sua esagerando forse un po’ troppo. La blogger infatti ha voluto parlare di Barbara D’Urso e dei suoi modi di fare fastidiosi che, come ormai sappiamo, fanno parte della sua personalità.

Non contenta però ha preso di mira anche i tantissimi telespettatori che da anni seguono imperterriti sia Domenica Live che Pomeriggio Cinque e, attendono proprio Carmelita, per bere il famoso ‘caffeuccio‘. “Ma perché parla al suo pubblico con le vocine e i gesti come se fosse una mandria di deficienti? Ah, già” ha scritto infatti la giornalista offendendo, e non poco, gli affezionati fan di Barbara.

Dopo queste esternazioni infatti Selvaggia è stata presa prontamente di mira sui social e non sono di certo mancate le polemiche in merito alle sue offese. Sicuramente Barbara D’Urso non risponderà di certo al suo tweet ma anzi, come sempre, continuerà imperterrita a ringraziare il suo amato pubblico che anche ieri, lunedì 1 ottobre 2018, ha seguito la nuova puntata di Pomeriggio Cinque.