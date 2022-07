Selvaggia Lucarelli attacca Ilary Blasi: "Insultare i giornali non è un buon modo per difendersi"

Ascolta questo articolo

La notizia della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta riempiendo le pagine dei settimanali di gossip e non solo. La conferma, arrivata un paio di giorni fa dai diretti interessati, ha dato il via a pruriginose rivelazioni, nonostante la coppia avesse chiesto riservatezza per cercare di tutelare i propri figli.

Un’esposizione mediatica la loro che non poteva di certo garantire la privacy sperata, e su questo ha voluto dire la sua la giornalista e giudice di “Ballando con le Stelle“, Selvaggia Lucarelli. La nota blogger anche in questa occasione non ha risparmiato la sua analisi sempre molto precisa e affilata.

Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona contro Ilary Blasi

Su Twitter la Lucarelli ha riportato alla memoria l’ospitata della Blasi nel programma “Verissimo“, il contenitore pomeridiano condotto da Silvia Toffanin storica amica di Ilary, avvenuta mesi fa e in quell’occasione la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” si era scagliata duramente contro i giornalisti che avevano pubblicato la notizia di una sua crisi matrimoniale: “Ricordo Ilary Blasi furiosa a Verissimo per le “false” notizie sul suo matrimonio in crisi mentre faceva nomi di giornali e “’hanno fatto una figura di mer*a’, o si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare“ ha cinguettato la Lucarelli.

Selvaggia ha pubblicato il pezzo dell’intervista anche su Facebook, accompagnandolo con un lungo post dove, in buona sostanza, si scaglia contro la Blasi per la reazione che ha avuto con i suoi colleghi giornalisti: “Ci sono molte persone in questo ambiente che non regalano nulla al pubblico del proprio privato e hanno addosso attenzioni meno morbose. Insultare i giornali, se dicono una verità sgradita, non è un buon modo per difendersi. È un modo molto sgradevole di buttarla in caciara. Esiste, volendo, la smentita anche bugiarda che non offende il lavoro altrui, quello per giunta che ti fa comodo quando devo promuovere un programma o una foto venuta bene”.

Infine la Lucarelli emette la dura sentenza che trova l’appoggio di molti utenti: “E chi dice che i giornali dovrebbero farsi i fatti loro, beh amici miei: se ti sposi in diretta su Sky, anche il tuo divorzio sarà in diretta su Sky. Dura lex, sed lex”. Strano ma vero, della stessa opinione è anche Fabrizio Corona che ha espresso il medesimo pensiero: “È diventata famosa grazie al gossip e ora chiede di non speculare“.