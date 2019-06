Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso: "Il tema Mark Caltagirone è esaurito"

La puntata del 5 giugno di “Live – Non è la D’Urso” è stata dedicata quasi interamente alla vicenda di Pamela Prati e del suo matrimonio con Marco Caltagirone. Al momento l’ex primadonna del “Bagaglino” ha deciso di mantenere il silenzio su questa situazione, mentre Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo stanno cercando, in vari modi, di giustificare il loro passato.

Una delle prime a non aver apprezzato l’intervento del duo è Selvaggia Lucarelli. Ormai, come ben sappiamo, tra lei e Barbara D’Urso non scorre buon sangue. La giornalista, in un vecchio post pubblicato su Facebook, ha dichiarato che la “Dottoressa Giò” proverebbe un vero e proprio odio nei suoi confronti, e vieta esplicitamente di nominarla, seppure le fonti andrebbero sempre citate.

L’ultimo attacco di Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso

La giornalista in realtà, sul proprio profilo Twitter, ha lanciato due attacchi. Nel primo tweet praticamente dà della codarda alla conduttrice per aver deciso di non intervistare Pamela Perricciolo in diretta: “Comunque la D’Urso continua a dire “tra poco chiederò alla Perricciolo”, “tra poco in diretta” e così via, ma l’intervista è stata registrata prima della diretta. La Perricciolo chiederà scusa e tanti cari saluti. Fatto sta che hanno avuto paura di mandarla in diretta”.

Nel successivo attacco invece Selvaggia Lucarelli ha voluto attaccare in generale il confronto: “Io volevo dire che questa intervista alla Perricciolo è una gigantesca, pallosissima supercazzola, per giunta registrata, in cui non si capisce nulla perché mezza verità è mescolata a un sacco di fuffa. Il tema Mark Caltagirone è esaurito. Buonanotte”.

In molti danno ragione a Selvaggia Lucarelli, come almeno possiamo denotare sotto ai due tweet pubblicati dalla giornalista. Per esempio, ci sono delle persone che addirittura ipotizzano che dietro a questa storia folle ci sarebbe proprio Barbara D’Urso, poiché lei, per via di questa vicenda, ci ha guadagnato tantissimo grazie ad ascolti importanti.