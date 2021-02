Selvaggia Lucarelli attacca aspramente U&D e Maria De Filippi

“Uomini e Donne” è il programma di punta del primo pomeriggio di Canale 5. La trasmissione, ideata e condotta da Maria De Filippi, va in onda da più di 20 anni. E’ incentrato sull’amore il programma, non solo tra giovani ma anche tra persone adulte. Chi vi partecipa è perché è alla ricerca dell’anima gemella. Spesso però l’obiettivo sfugge di vista e diverse dinamiche vengono innescate.

I protagonisti litigano, si attaccano a vicenda, tirano fuori storie assurde facendo si che i telespettatori assistano a spettacoli super trash. Questa volta però una brutta pagina è stata scritta e ha visto coinvolti la dama Aurora Tropea e il cavaliere Giancarlo. Aurora e Giancarlo si sono frequentati per un po’, lei si era invaghita di lui, l’uomo no e per tale motivo ha deciso di chiudere la conoscenza.

La Tropea però ha continuato a sentire il cavaliere, spesso si sono accusati a vicenda e nelle ultime puntate andate in onda, lui ha parlato di presunti filmini hot che vedrebbero la dama come protagonista. Giancarlo ha poi aggiunto che tra lui e Aurora, c’è stata dell’intimità. La dama ha negato, si è difesa, in puntata è successo il putiferio e gli opinionisti Gianni e Tina, che da sempre non nutrono grossa simpatia nei riguardi della Tropea, non hanno perso occasione per attaccarla.

Chi è intervenuto pubblicamente sulla questione è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista si è scagliata contro la trasmissione e soprattutto contro Maria De Filippi, colpevole di non essere intervenuta mentre accadevano i fatti. Giancarlo ha mostrato i video, a suo dire “spinti” di Aurora, a Gianni e Tina e la dama ovviamente si è difesa, lasciando infine lo studio. La Lucarelli ha posto l’accento su quanto accaduto.

“Il problema è normalizzare una situazione in cui un uomo ricorda a una donna che possiede le prove video di una relazione sessuale, l’incitamento a mostrare il tutto dai bulli al suo fianco, l’imbarazzo della donna che a quel punto deve DISCOLPARSI invitandolo a mostrare quel che ormai lui ha dichiarato di possedere, la conduttrice Ponzio Pilato. Una scena diseducativa e profondamente sbagliata“, queste le parole che la giornalista ha affidato a Facebook.

La maggior parte dei commenti, sono stati tutti a favore di Selvaggia, condividendo a pieno il suo pensiero. Sicuramente le immagini a cui abbiamo assistito a “Uomini e Donne”, non sono state delle migliori. Chissà se Maria De Filippi e la sua redazione, vogliano intervenire per chiarire la loro posizione. Nel mentre, l’attacco della Lucarelli, ad indirizzo della De Filippi e della trasmissione, è stato un attacco frontale.