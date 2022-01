Selvaggia Lucarelli attacca Alfonso Signorini: "Non conta più quello che succede nella casa"

Selvaggia Lucarelli ritorna a parlare della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. L’ultimo parere della giornalista è avvenuto un paio di settimane fa, precisamente quando ha richiesto agli autori la squalifica di Katia Ricciarelli per alcuni atteggiamenti poco corretti tenuti all’interno della casa.

Parlando dell’artista poi ricorda la loro esperienza condivisa durante l’edizione del 2006 de “La fattoria“, il reality show condotto all’epoca da Barbara D’Urso insieme a Francesco Salvi, accusandola di essere stata già ai tempi prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne.

Selvaggia Lucarelli attacca Alfonso Signorini e il “GF Vip”

Durante una delle ultime puntate Alfonso Signorini è entrato direttamente nella casa più spiata d’Italia per cercare di smorzare i toni che, fino a questo momento, sono ancora piuttosto accesi. Per il pubblico però questo non basta, siccome in tantissimi avrebbero desiderato una punizione più esemplare nei confronti di Katia Ricciarelli.

La vicenda legata all’ultimo presunto sfogo del conduttore ai vipponi non passa inosservata neanche alla Lucarelli che, con un paio di storie su Instagram, ci tiene a precisare che: “Leggendo le polemiche sul Grande Fratello qui e su Twitter ho dedotto che Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti. Non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa“.

Questo parere della Lucarelli in realtà viene condiviso dalla maggior parte dei telespettatori da casa, siccome pare che Signorini stia cercando in tutti i modi di rendersi protagonista di questa edizione del “Grande Fratello Vip”. Difficilmente però dovrebbe arrivare una risposta da parte del diretto interessato e quindi l’attacco, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe cadere nel dimenticatoio per Signorini.