Selvaggia Lucarelli al veleno contro Barbara D’Urso: "Truccati da sola"

Nelle ultime ore sono sorte delle polemiche per delle parole della giornalista Selvaggia Lucarelli che ha giudicato un comportamento di Barbara D’Urso ritenuto fuori luogo. In realtà, la conduttrice di “Live – Non è la D’Urso”, sarebbe colpevole di aver pubblicato una foto in cui è ritratta senza mascherina mentre due collaboratori sono nel suo camerino, con mascherina, ad occuparsi del suo trucco e parrucco.

L’ira funesta della Lucarelli si è così scagliata contro la D’Urso su Instagram: “Qualcuno spieghi a questa signora che si dovrebbe mettere la mascherina per tutelare truccatori e parrucchieri anziché blaterare davanti a un telefono”. Le parole della conduttrice hanno poi avuto seguito con un ultimo pensiero: “Potrebbe fare a meno di truccatori e parrucchieri, lasciandoli a casa per non esporli a rischi superflui”.

In realtà il pensiero della Lucarelli è stato condiviso da tante altre persone sui social network. In particolare, una donna, su Facebook, ha anche pubblicato un video in cui attaccherebbe Barbara D’Urso. La donna, una parrucchiera di Guidonia, ha giudicato negativamente il comportamento della conduttrice Mediaset e soprattutto ha denunciato le condizioni difficili in cui lei, con marito e due figli, sia costretta a vivere questa situazione estremamente difficile come tutti gli italiani.

Una puntata ricca di informazioni

Al di là delle critiche mosse da Selvaggia Lucarelli e da alcune persone sui social network, Barbara D’Urso ottiene sempre grandi risultati in termini di ascolti televisivi. Nell’ultima puntata del suo talk show domenicale, la Carmelita nazionale, ha voluto incentrare il focus della sua trasmissione sul Coronavirus ed ha lasciato la parola a medici e ministri.

Infine, è giusto dire che le informazioni che arricchiscono il suo show servono soprattutto per tutte quelle persone che spesso e volentieri si chiedono se sia il caso di fare lunghe file al supermercato oppure indossare la mascherina solo in spazi chiusi.