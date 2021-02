Selvaggia Lucarelli affonda il GF Vip: "Lo sguardo da cane bastonato del conduttore non serve a nulla"

A commentare la squalifica di Alda D’Eusanio è arrivata, puntuale come sempre, anche Selvaggia Lucarelli con un post sulla sua pagina ufficiale Facebook. Severa e tagliente come al solito, la giudice di “Ballando con le Stelle“, critica aspramente il “Grande Fratello Vip” e nello specifico la scelta del cast da parte degli autori.

A dare l’occasione alla Lucarelli è arrivata la squalifica di Alda D’Eusanio per le dichiarazioni su Laura Pausini e il marito Paolo Carta, ma la giornalista allarga il tiro e commenta anche la reazione che il programma, e più precisamente il presentatore stesso, assume davanti ai comportamenti scorretti e alle scioccanti dichiarazioni dei concorrenti nella Casa.

Il duro post di Selvaggia Lucarelli contro il GF Vip

“C’è da chiedersi a cosa serva ormai il Grande Fratello, ridotto così. Un programma brutto, vetusto, volgare che non ha più nulla a che fare con l’esperimento sociale degli esordi” fa notare Selvaggia, sottolineando quanto le attuali dinamiche del reality si siano allontanate dalle intenzioni del primo – e indimenticabile – Grande Fratello.

La Lucarelli ricorda che l’esperimento fatto nel 2000 era quello di mettere 10 ragazzi normali, sconosciuti, nella Casa e di assistere alle loro reazioni in quella situazione di forzata convivenza. Ora invece, ironizza: “E’ diventato “mettiamo 10 schegge impazzite nella casa, più magari una Daniele Bossari o una Stefania Orlando per la quota normalità, e vediamo chi sopravvive”.

La conclusione della Lucarelli è alquanto pessimistica: “Alla fine, non sopravvive nessuno. Neppure la decenza“. Inoltre, ritiene che i vari comunicati e “il futuro sguardo da cane bastonato del conduttore” non servono a niente e ne spiega la ragione. Secondo Selvaggia i concorrenti vengono reclutati dalla redazione del reality per i soliti motivi per cui poi verranno squalificati dal gioco.

In poche parole, sembra voler avanzare l’ipotesi che certi personaggi controversi vengano scelti proprio per le loro velleità nel creare confusione e scontri o per la loro propensione a esternare pensieri destinati a far discutere: “Quei concorrenti entrano nei reality esattamente per la ragione per cui vengono espulsi. È da qui che bisogna partire. Il resto è fuffa. (…)“, termina la Lucarelli.