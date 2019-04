Selma Blair e Michael J. Fox insieme per lottare contro la malattia

Selma Blair e Michael J. Fox sono due attori con cui la vita non è stata particolarmente generosa. Entrambi lottano contro la malattia. I due attori sono stati immortalati in una foto che l’attrice ha postato sul suo profilo Instagram commuovendo i suoi followers, ma anche tantissimi altri. Un invito, un simbolo a non arrendersi e lottare, nonostante tutto.

Entrambi gli attori stanno combattendo una battaglia dura e difficile, la lotta per la vita. Lei è affetta da sclerosi multipla e ha dato la notizia nel mese di ottobre, mentre lui lotta da anni contro il morbo di Parkinson. Due malattie che stanno minando la loro vita e carriera, ma non la voglia di combattere, come dimostrano in questo selfie in cui appaiono sorridenti e sereni. La foto è accompagnata da queste parole dell’attrice di Cruel Intentions: “Non sono la sola a sentirmi così. La tua presenza. Tu. Sei il migliore. Grazie”.

I due scherzano e ridono insieme, come si può anche evincere dalle magliette che indossano. Lei indossa una maglietta con la scritta “Che botte se incontri gli orsi”, mentre lui tratta dal film “Misfits” che racconta la storia di nerd, di ragazzi outsider con super poteri. La foto dei due attori è stata scattata da un’altra attrice che ha avuto un decorso simile e conosce il percorso: Jennifer Grey, la Baby del film “Dirty Dancing”, la quale ha lottato e vinto la battaglia contro il tumore.

Michale J. Fox lotta con il Parkinson dal lontano 1991 all’età di 30 anni, quando sul set del film “Doc Hollywood” ha scoperto di avere un tremore alle mani. Nel 1996, ha cominciato a rendere pubblica la diagnosi e molti suoi impegni sul set si sono diradati. Nonostante la malattia, ha continuato a lavorare nella serie “Spin City” che ha poi abbandonato nel 2000 in quanto la sua malattia si stava aggravando. In seguito, ha raccontato la sua storia e malattia in un programma americano dicendo che questa malattia lo ha aiutato in quanto è stata utile per avvicinarsi nuovamente alla famiglia.

La storia di Selma Blair, attrice resa nota per il film “Cruel Intentions”, è un po’ diversa. Ha scoperto di essere malata di sclerosi multipla nell’ottobre 2018. La star, che oggi ha 47 anni, è apparsa durante gli after party degli Oscar 2019 con il bastone e questo momento ha toccato i cuori di tutti. L’attrice ha raccontato la sua storia, le sue difficoltà, ma anche il fatto che “Rido, non so esattamente cosa farò ma farò del mio meglio”.