Selena Gomez, pronta a tornare sulle scene musicali dopo la terapia

Selena Gomez, dopo circa un anno di silenzio, ospite di Dream It Real, ha rilasciato una lunga intervista a cuore aperto, nella quale ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi dalle scene musicali e di come sia riuscita a risolvere i suoi problemi.

La giovane artista statunitense nel 2015 ha scoperto di essere affetta da Lupus, una malattia che colpisce il sistema immunitario. Proprio a causa di questa patologia Selena nel 2017 ha dovuto affrontare un trapianto di rene. Un intervento che l’ha segnata molto, tanto da subire un crollo psicologico che l’ha spinta a prendersi un po’ di tempo per sé stessa, risolvendo i suoi problemi psicologici all’interno di una clinica dove ha iniziato una terapia.

La Gomez ha iniziato l’intervista sottolineando di credere molto nella terapia, in quanto durante questo percorso ha capito che in molte occasioni sarebbe voluta tornare in dietro per abbracciare la lei piccola. Ha ammesso di aver potuto fare molte cose in modo diverso e vivere molte esperienze in modo diverso. È consapevole di non poter tornare indietro e quindi proprio per questo si rivolge ad un terapista.

La terapia l’ha aiutata a credere in sé stessa, le ha permesso di sentirsi utile e di essere degna e soddisfatta della persona che è. Inoltre, Selena rivolgendosi ai suoi fans ha detto: “Se hai problemi familiari, ansia, depressione o problemi con le sostanze penso che non sia mai troppo tardi. Ogni persona è preziosa e importante e noi siamo tutti uguali. È molto difficile ma non voglio che la gente pensi di essere segnata o finita”.

Selena termina la sua intervista rivelando, ora che i suoi problemi sono risolti, di essere a lavoro su un nuovo album molto personale, attraverso il quale racconterà tutta la sua storia.