Secondo figlio per Belen e Stefano: la foto sospetta di mamma Veronica

Per chi segue il mondo del gossip non è poi una grande notizia l’apprendere che Stefano De Martino e Belen Rodriguez stiano tentando di avere un secondo figlio. La coppia infatti, a più riprese, ha annunciato la notizia che i lavori sono in cantiere, ma senza momentanei successi. Una notizia quindi già conosciuta, ma sembra che da poco vi siano stati dei nuovi indizi che hanno messo in allerta i tanti fan della coppia.

A far scattare l’attenzione dei followers della coppia è stata la madre di Belen, Veronica Cozzani, che ha pubblicato di recente, sul suo profilo Instagram, una foto di sua figlia ai tempi della prima gravidanza di Santiago, che ritrae Belen felice e con il pancione disegnato a tema di Kinder sorpresa.

La foto, ovviamente, ha destato non pochi sospetti tanto che numerosi sono stati i fan che hanno subito chiesto a Veronica il motivo del post; che vi sia un messaggio indiretto? Infatti sotto la foto si legge: “Ciao Veronica, con questa foto vuoi dare una notizia?“, ma la donna ha risposto in maniera secca e decisa: “Noo per niente!“.

Nulla di fatto per il momento, almeno è quanto dichiarato dalla madre di Belen; la soubrette argentina ha di recente raccontato che i lavori sono in corso: “Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri. Ad esempio Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse e mi ha preparato la colazione… A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia“.

Pare, quindi, che anche Cecilia quindi sia in procinto di avere bambino dal suo Ignazio Moser. La coppia infatti sembra più affiatata che mai e di certo avere un bambino rappresenta l’ennesima dimostrazione del solido rapporto instauratosi tra i due. Non resta quindi che attendere rosee notizie da parte delle sorelle Rodriguez.