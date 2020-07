Secondo figlio a sorpresa per Justin Timberlake e Jessica Biel, la gravidanza tenuta nascosta ai media

Fiocco azzurro in casa Timberlake, dove si festeggia l’arrivo di un nuovo maschietto.

Secondo quanto riportato in esclusiva dal tabloid britannico Daily Mail, il cantante Justin Timberlake e l’attrice Jessica Biel hanno dato il benvenuto questa settimana ad un bambino, il loro secondo figlio.

La star di “Settimo Cielo” avrebbe partorito ad inizio settimana, ed è attualmente in isolamento nella proprietà in Montana col neonato, il marito Justin ed il primo figlio della coppia, Silas, che ha 5 anni. A fare visita alla famiglia questa settimana la madre di Jessica, la 65enne Kimberly Conroe Biel, che dovrebbe rimanere loro fino a domenica.

La notizia della nascita del secondogenito della coppia arriva come una totale sorpresa per i media. I due infatti non hanno annunciato la gravidanza e, complice la quarantena dovuta al Coronavirus, non sono stati fotografati dai paparazzi da diversi mesi. Anche nei social media della coppia non compaiono da Marzo foto a corpo intero della Biel, proprio per evitare che la notizia della gravidanza divenisse pubblica. Il portavoce della coppia non ha commentato la notizia, e ancora non si hanno informazioni sul nome del bambino.

La nascita del secondogenito arriva dopo un momento problematico per la coppia. Solo otto mesi fa Timberlake è stato fotografato in atteggiamenti intimi con la co-star Alisha Wainwright durante una uscita a New Orleans. Nei video della serata si vedeva Timberlake toccare il ginocchio di Alisha prima di prenderle la mano, mentre alcuni testimoni raccontarono che Justin aveva bevuto molto, sembrava molto allegro e non indossava la sua fede nuziale. I due stavano girando in città il film “Palmer”, nel quale interpretano due amanti.

Due settimane dopo, Timberlake si scusò pubblicamente con la Biel tramite un post su Instagram, dove ammise di aver bevuto troppo nella serata in questione. “Qualche settimana fa ho dimostrato una grave carenza di giudizio”, si giustificò l’ex membro degli N’Sync, “ma lasciatemi chiarire che niente è successo tra me e la mia co-star.”