Secondo alcuni rumors Cecilia Rodriguez è in dolce attesa, lei fa chiarezza

Sempre più sotto i riflettori la coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che continua a far parlare di se. Lo hanno sempre detto, sin dall’inizio, che le loro intenzioni erano serie al punto tale che, la voglia di “mettere su famiglia” è sempre più insistente.

Da diverso tempo, alcuni rumors, danno per certa la notizia che Cecilia fosse incinta. Rumors rafforzati dalle stesse dichiarazioni della coppia e di Cecilia in particolare che, in diverse occasioni, ha dichiarato esplicitamente di “essere pronta al grande passo“.

Cecilia è incinta?

Intervistata da tabloid.it ha “tranquillizzato” tutti i suoi fans dicendo di non essere in dolce attesa e, a dire il vero, non esiste nessuna foto, scattata di recente, che possa confermare un “pancino sospetto”. Cecilia ha comunque ribadito di essere sempre più innamorata di Ignazio e, se anche la notizia non è vera, a lei – e forse anche ad Ignazio – non dispiacerebbe diventare mamma di un piccolo “Moser”.

Quello tra Cecilia e Ignazio è stato un vero e proprio “colpo di fulmine” e il tutto ha avuto inizio nella seconda edizione del “Grande Fratello Vip” quando entrambi parteciparono come concorrenti e, proprio in quell’occasione, ebbero modo di conoscersi.

Cecilia e Ignazio: la loro storia

Nessuno, sino ad allora, poteva credere che Cecilia avrebbe lasciato il suo storico compagno Francesco Monte con il quale era fidanzata da qualche anno, sino a quando, dopo l’incontro-scontro di chiarimento, avvenuto all’interno della Casa del Gf vip tra i due, Cecilia disse, senza mezzi termini: “Francesco, vai per la tua strada ed io per la mia“. Cecilia si era innamorata di Ignazio Moser, era evidente.

Da quel momento, la sorella di Belen si è lasciata trasportare dalla passione, dedicandosi al cento per cento al suo nuovo amore Ignazio Moser: ricordiamo tutti quanto si parlò di loro durante la messa in onda del programma. Per citare un evento tra i tanti ricordiamo “l’armadio-gate“.

Da quando sono insieme non si sono mai lasciati un secondo e, a dimostrare il loro affiatamento, a parlare sono i propri profili social sui quali non passa giorno dove, sia lei che lui, ribadisce il proprio amore verso l’altro.