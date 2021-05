Scudetto Inter, pioggia di insulti per il comportamento di Filippo Magnini: la sua reazione

Domenica 2 maggio è stata una giornata di festa per tutti i tifosi interisti: la loro squadra, l’Inter appunto, ha conquistato lo scudetto e di lì a poco è letteralmente esplosa la festa per le vie di Milano. Incuranti della pandemia di Covid-19 e delle relative limitazioni imposte dal Governo, decine di migliaia di tifosi si sono riversanti infatti nella centralissima Piazza Duomo per abbracciarsi e dare sfogo a tutte la gioia per questa vittoria tanto attesa.

Tra i tifosi interisti ci sono ovviamente molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione; alcuni di loro, in barba ai divieti e buon senso, sono andati in piazza a festeggiare. Tra questi, anche l’ex nuotatore Filippo Magnini, uscito a festeggiare assieme alla compagna Giorgia Palmas e alle loro figlie Sofia (nata da una precedente relazione della modella) e la piccola Mia, ancora nel passeggiato.

Filippo Magnini accusato per “colpa” dell’Inter: preso dalla gioia, fa una gaffe su Instagram

Filippo Magnini ha fatto anche un altro errore, quello di pubblicare su Instagram le foto e i video della festa. In particolar modo, lo sportivo ha pubblicato uno scatto che lo vede sorridente in mezzo ai tifosi in Piazza Duomo. Certo, Magnini nella foto indossa la mascherina, ma com’è ormai noto, non basta questa precauzione per scongiurare eventuali contagi.

Quello che conta più di tutto, infatti, è osservare le norme del distanziamento che in questa occasione sono state puntualmente violate, anche dal simpatico Filippo. E così sul profilo Instagram del campione sono fioccate critiche feroci e persino insulti da parte di chi ritiene che i personaggi famosi dovrebbero stare ancora più attenti nel seguire le regole per dare il buon esempio alle migliaia di ragazzi che li seguono.

“Da te non me l’aspettavo” hanno scritto decide di utenti sulla bacheca Instagram del campione; e ancora, sono fioccanti commenti come: “Vergogna” oppure “Sei pessimo”. Resosi immediatamente conto della gaffe, Magnini ha fatto l’unica cosa che poteva fare: ha rimosso le foto e bloccato i commenti per non dare seguito alla polemica.