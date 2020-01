Scontro social tra Teresa Langella e Mara Fasone, interviene Andrea Dal Corso

E’ scontro social tra le ex troniste di “Uomini e Donne“, Teresa Langella e Mara Fasone. Tra le due ragazze non c’è mai stato un buon feeling, difatti quando entrambe erano sedute sulla poltrona rossa del talk show dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi, si sono sempre rese protagoniste di scontri e diverbi abbastanza accesi.

Il percorso di Mara terminò con l’abbandono improvviso del trono, mentre quello di Teresa con la scelta burrascosa di Andrea Dal Corso, il quale inizialmente le disse no, salvo poi tornare sui propri passi. Teresa e Mara oltre all’esperienza di “Uomini e Donne”, hanno in comune proprio lo stesso Andrea, difatti fu Mara a chiamarlo in trasmissione chiedendogli di corteggiarla, ma quando la Fasone abbandonò, Dal Corso passò a corteggiare la Langella.

Oggi Andrea e Teresa sono felici insieme e hanno deciso di trascorrere una vacanza alle Maldive. Proprio questa è stata la motivazione che ha fatto esplodere la Fasone, la quale ha duramente attaccato la sua nemica su Instagram. La Langella ha postato una foto che la ritrae in aereo, in business class e subito Mara è partita all’attacco.

La Fasone ha dichiarato: “Il karma esiste ragazzi…ed ancora non hai visto niente Teresina. Ciò che semini raccogli prosciuttina“. Ha poi pubblicato una storia in cui lascia intendere che Teresa si faccia mantenere dal suo fidanzato Andrea e che la vacanza è stata pagata dallo stesso Dal Corso. Subito, sia Teresa che Andrea, sono intervenuti attaccando Mara a loro volta.

In particolare Teresa ha asserito: “C’è chi le vacanze, le bollette, la casa, se le paga da sola, e chi spera che qualche agenzia, che da un anno a questa parte supplica, accetti per darle lavoro. Prova a brillare da sola…“. Insomma mentre Mara ha accusato Teresa di farsi pagare la vacanza dal suo compagno, la Langella ha accusato la Fasone di pregare le agenzie per concederle un lavoro.

In questa diatriba è intervenuto anche Andrea, il quale ha dichiarato: “Ha deciso lei che stia pagando tutto io!! (ride). Non è proprio così, Terry è ben che AUTONOMA. Proprio lei dovrebbe tacere a riguardo di “bella vita sponsorizzata da terzi”, bocca mia taci“. Ha poi proseguito attaccando ancora la Fasone, asserendo che la ragazza cerca di aggrapparsi agli altri -in questo caso a loro- per non cadere nel dimenticatoio e che non è in grado di reggersi in piedi da sola.

Insomma il fuoco tra le due ex troniste arde ancora e nonostante sia passato poco più di un anno dalla loro comune esperienza, la loro antipatia reciproca continua ad essere tanta e forte. Andrea dal canto suo si è schierato dalla parte della sua compagna, come è giusto che sia e chissà se Mara deciderà di intervenire ancora e attaccare i suoi -ormai- nemici.