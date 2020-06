Scontro social tra Serena Enardu e Karina Cascella: critiche sull’aspetto fisico

In queste ore è nata una nuova rivalità sui social network composta da Serena Enardu e Karina Cascella. Entrambe le donne sono conosciute al grande pubblico per aver partecipato al dating show di “Uomini e Donne”, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Il tutto nasce quando l’ex fidanzata di Pago ricorda che Karina Cascella in questi anni ha fatto numerosi ritocchini chirurgici dopo aver saputo, anche se al momento resta ancora anonimo il presunto informatore, che è stata criticata da lei per il suo aspetto fisico.

Su Instagram infatti la Enardu ha dichiarato: “Ma veramente c’è ancora qualcuno che si mette a fare storie sulla gente rifatta o non rifatta. No, siamo nel 2020. A parte gli scherzi, Karina se non hai argomenti, insomma, cercati un altro lavoro, oppure prenditi una pausa, si può fare”.

Ma le accuse non si fermano qui, poiché la Enardu ricorda tutti i ritocchini fatti dalla Karina Cascella: due volte il seno e tutta la faccia. Per questo motivo invita l’ex opinionista di “Uomini e Donne” a tacere in merito a questo argomento, ironizzando che il botox fatto le sta arrivando al cervello.

A dire la sua in questa situazione ci pensa anche Karina Cascella. La napoletana, con più diplomazia, rivela ai suoi fan di aver provato a contattarla per chiarire tutta la vicenda, poiché non è abituata a parlare di questi argomenti spigolosi in maniera pubblica.

Non avendo ricevuta risposta però rivela su Instagram: “Non ho mai parlato male né di lei né della sorella dal punto vista estetico, mai, sfido chiunque a mandarmi i video. […] Lo dico perché mi girate i video e non posso non rispondere perché sennò sembra che io abbia delle colpe che non ho. A lei ho scritto in privato ma non mi risponde”.