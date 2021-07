Come annunciato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, su Canale 5 ritorna in onda nuovamente il programma “Scene da matrimonio” con la conduzione inedita di Anna Tatangelo. Si dovrebbe basare molto sul format degli anni ’90 e 2000, e si dovrebbe una coppia di futuri sposi durante le fasi della preparazione del loro matrimonio, fino al giorno del fatidico “sì”.

Il format, nonostante sia andato in onda in maniera totalmente spezzettata (dal 1990 al 1996, poi 2012 e 2015) ha visto sempre la conduzione di Davide Mengacci. All’epoca il programma ottenne un notevole successo, diventando uno dei primi ad aver deciso di essere prodotta interamente senza l’ausilio di uno studio televisivo.

Davide Mengacci parla di Anna Tatangelo

Nonostante l’ottimo successo ottenuto da Davide Mengacci nelle scorse edizioni, Mediaset ha deciso di puntare su un volto nuovo come Anna Tatangelo. Si tratta comunque di un gran rischio per la rete, siccome si tratta della vera prima esperienza televisiva per l’ex moglie di Gigi D’Alessio al timone di un programma.

Tra l’altro Mengacci sembra essere poco convinto della scelta fatta dalla rete. Intervistato dal settimanale “Nuovo Tv”, diretto da Riccardo Signoretti, il conduttore rivela che avrebbe scelto per la conduzione Barbara D’Urso, la conduttrice fatta praticamente fuori da Mediaset dopo i flop di “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso” in cui resta su Canale 5 solamente con “Pomeriggio Cinque”.

“Io non avrei osato. Avrei fatto una scelta diversa, avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara d’Urso” specificando di non essere mai stato contattato per ritornare nel programma: “L’ho saputo dai quotidiani”. Successivamente Davide Mengacci parla della dura sfida televisiva che dovrà affrontare Anna Tatangelo contro la “Domenica In” di Rai 1 condotto da Mara Venier: “Penso che si troverà in una situazione difficile“.

Nella parte finale invece parla delle reti che negli ultimi anni stanno decidendo di riproporre i programmi del passato: “La TV soffre di due malattie: la mancanza di idee da parte degli autori e la paura delle reti di puntare su nuovi programmi per i quali è difficile immaginare quale sarà il riscontro del pubblico”.