Scenata di gelosia di Ilary Blasi a Francesco Totti: "Ma la segretaria non era anziana?"

Ilary Blasi e Francesco Totti, sono la coppia più bella dello showbiz. Ilary e Francesco sono compagni da una vita, sempre insieme, uniti, felici e innamorati. In barba al gossip, allo stereotipo del calciatore e la velina, la Blasi e Totti hanno superato tutte le barriere e oggi, dopo 20 anni sono ancora insieme. Ilary e Francesco sono sposati da giugno 2005 e hanno tre figli, Christian, Chanel e Isabel.

Un amore il loro, che in un ambiente come quello dello spettacolo e del calcio, è difficile vedere saldo dopo tanti anni. Eppure “Il Capitano” e la sua bella Ilary, oggi sono ancora insieme anche se, qualche nube inizia ad addensarsi sulla loro storia e la Blasi mostra qualche segno di gelosia. Diventata social da poco, la conduttrice ha raggiunto il marito nel suo nuovo ufficio e con una storia Instagram, ha filmato tutta la scena che ha trovato difronte a sé.

Totti, dopo aver lasciato il calcio giocato e dopo una breve parentesi finita male, come dirigente della Roma Calcio, si è lanciato alla scoperta di nuovi talenti nel mondo del calcio e così ha dato vita a due nuove società di consulenza e assistenza: la CT10 e la IT Scouting. Gli uffici sono all’interno di un lussuoso palazzo, in zona Eur a Roma e proprio lì, la Blasi è andata a fare visita a suo marito, mostrando tutta la sua gelosia.

Il motivo è legato alla segretaria di Totti. La Blasi appena entrata, si è ritrovata difronte una giovane e bella ragazza e subito, filmando la scena, ha esclamato: “Tu sei Domitilla? Piacere io sono Ilary, Francesco mi aveva detto che eri una signora anziana“. Lo svolgersi del siparietto è stato davvero divertente, il tutto è avvenuto tra le risa generali e l’ironia, difatti Ilary, rivolgendosi a Francesco ha proseguito: “Scusa Francesco, mi avevi detto che era anziana la segretaria“.

L’ex numero 10 della Roma, con in braccio Isabel, la piccola di casa, ha risposto alla moglie: “E’ anziana“. Il tutto si è concluso tra il divertimento dei tre protagonisti, che hanno rivelato che in realtà si trattava di uno scherzo e che quella di Ilary era solo una simpatica scenata di gelosia ad indirizzo del marito.