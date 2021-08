Scarlett Johansson di nuovo mamma: è nato il piccolo Cosmo

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Congratulazioni alla neo mamma. Nonostante sia una delle attrici più famose al mondo, non ha mai usato la figlia per farsi pubblicità, non ha mai chiamato i paparazzi per farsi fotografare, non penso di avere mai visto una foto della sua prima figlia che ha già sei anni. Si vede che tanti attori usano i figli per farsi pubblicità, lei non è tra questi e per questo motivo la ammiro.