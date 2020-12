Scandalo Nicolò Zaniolo: è fidanzato con Madalina Ghenea, ma la ex è incinta

E’ un momento agrodolce per Nicolò Zaniolo, 21enne calciatore della Roma considerato una delle promesse del calcio nostrano. Se da una parte si sta riprendendo dai recenti problemi di salute (ha subito due operazioni al ginocchio in un anno) ed è pronto a tornare in campo per far vincere la sua Roma, dall’altro in questi giorni si è trovato suo malgrado travolto da un vero e proprio tormentone mediatico.

In questo caso non si parla di calcio ma di gossip. Gossip sentimentale, per la precisione. Qualche giorno fa si è diffusa infatti la notizia che Zaniolo avesse lasciato la sua fidanzata storica per stare con la bellissima Madalina Ghenea, modella rumena di oltre dieci anni più grande di lui. Il ragazzo ha quindi deciso di intervenire pubblicamente, confermando in parte queste notizie.

Sara Scaperrotta, ex di Nicolò Zaniolo, aspetta un figlio da lui

Nicolò Zaniolo ha affermato di essere felice con Madalina, ma di non aver mollato la ex per l’affascinante modella: semplicemente lui e Sara Scaperrotta, fidanzata storica, si erano già allontanati perché l’amore era finito. La questione sembrava conclusa e il calciatore aveva dichiarato senza mezzi termini di essere intenzionato d’ora in poi a parlare solo della sua professione, se non fosse che il settimanale “Oggi” ha lanciato un’altro scoop.

Uno scoop se possibile ancora più scioccante della frequentazione tra il giovanissimo calciatore della Roma e la modella di fama internazionale. A quanto pare Sara Scaperrotta è incinta proprio di Nicolò Zaniolo, che dunque tra qualche mese diventerà papà. Anche stavolta, lui non ha potuto fare altro che confermare pubblicamente su Instagram.

Ha ammesso che la ex è incinta, ma ha ribadito che il loro amore è finito. Ha poi lasciato intendere neanche troppo velatamente che avrebbe voluto che lei non portasse avanti la gravidanza, ma la ragazza ha deciso diversamente. “Le ho detto che non mi sentivo pronto, ma rispetto la sua scelta” ha scritto tra le storie Instagram, affermando subito dopo di avere intenzione di prendersi le sue responsabilità di padre.