Sarah Nile rompe con Veronica Ciardi: "Nella mia vita arrechi dolore gratuito"

A meno di 48 ore dalla vittoria degli Europei 2020, il giocatore azzurro Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi hanno convolato a nozze. Quest’ultima viene ricordata soprattutto per aver fatto parte come concorrente della decima edizione del “Grande Fratello” condotto da Alessia Marcuzzi e affiancata da Alfonso Signorini come opinionista.

Nel corso della sua permanenza negli studi di Cinecittà, in cui arriva fino al 120 giorno di permanenza, Veronica ha fatto parlare molto per l’amicizia speciale con Sarah Nile. Le due all’epoca nella casa si sono mostrate sempre molto affiatate, facendo discutere i telespettatori per un bacio saffico dato dinanzi alle telecamere.

Sarah Nile ferita da Veronica Ciardi

Nei primi anni le cose sono andate sempre bene tra Sarah e Veronica, ove nonostante non sia mai nata una storia d’amore le due hanno mantenuto un bel rapporto d’amicizia. Negli ultimi anni però qualcosa si è incrinata, dal momento che la Nile non viene invitata alla cerimonia delle nozze tra la Ciardi e Federico Bernardeschi.

Sarah Nile su Instagram rivela che si sarebbe aspettata di essere invitata al matrimonio: “Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare, di fare completamente opposti. Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato… Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti”.

L’ex concorrente del “Grande Fratello” conclude il suo discorso spiegando di voler chiudere per sempre e in maniera pubblica la loro amicizia: “Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita”.

Rispondendo agli utenti su Instagram rivela di essere venuta a conoscenza del loro matrimonio solamente cinque giorni prima, rimanendo sbigottita da questa scelta poiché non hanno mai litigato prima del suo grande giorno. La Ciardi al momento non ha risposto alle accuse di Sarah, decidendo semplicemente di non seguirla più su IG.