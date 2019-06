Sarah Jessica Parker mette in palio una giornata di shopping insieme a lei

Passare una giornata di intenso shopping con le ragazze di “Sex & the City” è stato un sogno ricorrente per molte donne. Oggi questo sogno potrebbe diventare realtà per qualche ragazza fortunata che ha sempre sognato di trascorrere un pomeriggio di shopping nella caotica e meravigliosa New York insieme alla famosa e superfashion Carrie Bradshaw di “Sex & the City”. Colei che sarà in grado di poter realizzare questo sogno è proprio Sarah Jessica Parker.

Infatti la famosa attrice della nota serie televisiva si è impegnata proprio ad offrire un tour dei negozi più glamour e più lussuosi di New York alla fortunata che si aggiudicherà il premio. Questa interessante iniziativa è legata ad un nuovo progetto di beneficenza che l’attrice Sarah Jessica Parker ha lanciato in collaborazione con Omaze.

Per partecipare è necessario collegarsi alla piattaforma charity Omaze ed iscriversi al concorso. Effettuare una donazione non è una condizione necessaria per partecipare al concorso, ma è naturalmente preferibile, soprattutto perché ad ogni versamento effettuato corrisponde una maggiore possibilità di essere estratti per il premio finale. I fondi raccolti saranno destinati ad Opening Act, un’organizzazione che si occupa di aiutare le scuole pubbliche della Grande Mela attraverso un sostegno economico utile per organizzare dei corsi di teatro gratuiti destinati proprio ai ragazzi delle scuole.

Il premio consiste in un fantastico volo per New York in compagnia di un’amica per trascorrere una giornata dedicata allo shopping sfrenato insieme all’attrice Sarah Jessica Parker. Nello specifico, principalmente lo shopping sarà dedicato alle scarpe. Infatti insieme a Carrie, una vera esperta in ambito di calzature, la fortunata vincitrice e la sua amica potranno scegliere due paia di calzature a testa. Le scarpe da scegliere saranno quelle della collezione presente nella boutique newyorkese dell’attrice.

Il pomeriggio di shopping prevede anche una tappa culinaria. Si potrà infatti gustare un aperitivo con champagne, esattamente alla maniera delle protagoniste di “Sex & the City”. L’aperitivo, naturalmente, è previsto al termine della giornata dedicata allo shopping. Per quanto riguarda sia il volo che il soggiorno in hotel a 4 stelle, essi saranno a carico dell’organizzazione. Per cui, l’unica cosa da fare è quella di partecipare al concorso e sperare di essere fortunate per poter preparare la valigia e volare verso la Grande Mela.