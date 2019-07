Sarah Ferguson e il principe Andrea, i fan festeggiano l’anniversario del loro matrimonio con un simpatico videoclip

L’immagine che abbiamo impressa nella mente di Elisabetta II è di una persona composta, posata ben rivestita del suo ruolo di Regina. Più passano gli anni, più questa immagine si fissa dentro di noi. Ma non è sempre stata così. La regina Elisabetta sapeva anche correre, al bisogno.

A parlarci visivamente di una regina Elisabetta diversa dal nostro immaginario sono stati i fan dell’allora copia reale, Sarah Ferguson e il principe Andrea con un videoclip.

La Regina salva William

Il 23 luglio del 1986 il principe Andrea sposò Sarah Ferguson. Una grande festa venne organizzata per la nuova famiglia reale. Il principe William, presente al matrimonio, aveva compiuto da poco 4 anni e come spesso accade, a quest’età i bimbi sono davvero imprevedibili. Quando la carrozza con gli sposi si è messa in movimento il piccolo principe ha cercato di seguirla. Qui entra in scena la nonna e regina Elisabetta.

Per qualche attimo la regina Elisabetta ha dimenticato ogni protocollo atto a tenere composta la sua immagine di Regina e, come per istinto, ha lasciato uscir fuori da sè il ruolo di nonna atto a proteggere il principe William e si è messa a correre.

Il matrimonio tra Sarah Ferguson e il principe Andrea, è finito dieci anni dopo, nel 1996, con il divorzio, ma i rapporti tra i due sono rimasti sempre molto buoni, tanto che i fan della coppia reale, anche il 23 luglio di quest’anno, hanno voluto celebrare il loro anniversario. Lo hanno fatto condividendo questo piccolo flash di vita in cui la regina Elisabetta corre dietro al principe William perchè non si avvicini alla carrozza degli sposi già in movimento.

In un’intervista, Sarah, si legge su vanityfair.it, quando ha incontrato Sua Maestà per parlare del divorzio le chiese: “Di cosa hai bisogno Sarah?” e lei rispose “della sua amicizia”. Sorprendendo tutti Sarah non ha chiesto denaro. Ancor oggi Sarah e Andrea dormono sotto lo stesso tetto e condividono lo chalet di Verbier da “ottimi amici“.