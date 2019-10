Sarah Ferguson compie 60 anni e svela i retroscena dei suoi numerosi ritocchi estetici

Sarah Ferguson ha ammesso di aver fatto un massiccio ricorso alla medicina estetica. Intervistata dal Daily Mail a ridosso del suo 60esimo compleanno che festeggia il 15 ottobre, la Duchessa di York ha svelato con onestà di aver voluto fermare le lancette dell’orologio. Per farlo, negli ultimi sei anni si è sottoposta ad una serie di ritocchi che hanno riguardato il viso e i piedi.

Rispondendo alle domande dei giornalisti del tabloid britannico, Fergie la Rossa ha precisato che prendersi cura della pelle è stata un’esigenza necessaria per tamponare gli errori dell’infanzia. “Devo riparare i danni che ho fatto in spiaggia quando era una bambina” ha raccontato la duchessa che in passato fece molto parlare di sé per via di una lunga serie di scandali. All’epoca la sua pelle molto sensibile e delicata, non venne protetta a sufficienza dalla madre, convinta del fatto che la crema idratante Nivea fosse un ottimo schermo solare.

Da qui si spiega perché in passato sia apparsa in pubblico con diverse rughe che la invecchiavano vistosamente. Per ovviare a tutto ciò, dal 2013 ha deciso di intervenire provando gran parte delle tecniche offerte dalla medicina moderna. Dopo aver fatto uso del botox, si è lanciata sulla mesoterapia, la soluzione che comporta una serie di iniezioni di vitamine, minerali e aminoacidi. Quando anche i filler organici non hanno assicurato risultati duraturi, la svolta è arrivata rivolgendosi a Gabriela Mercik, dottoressa di origini polacche che le ha inizialmente praticato un lifting con fili antigravitazionali e di trazione.

Con la tecnica chiamata anche “sollevatore di marionette”, la beauty guru le ha inserito nella pelle alcuni fili per costituire una rete di supporto che tira la pelle del volto verso l’alto. Iniettati con una siringa, questi fili si dissolvono dopo alcuni mesi, ma regalano un viso più giovanile per almeno un paio d’anni, in quanto stimolano la produzione di collagene. Con il tempo la tecnica dei fili è stata affinata usando il laser, che ha dalla sua il vantaggio di essere molto meno invasivo.

Con la schiettezza che da sempre la contraddistingue, l’ex moglie del principe Andrea – il terzogenito della regina Elisabetta – ha voluto altresì ricordare che all’inizio dell’anno ha raggiunto le Bahamas dove si è sottoposta ad una terapia pionieristica rigenerativa con cellule staminali. A beneficiarne sono stati i suoi piedi, molto rovinati dagli anni di equitazione. Ora grazie a questa tecnica, può felicemente tornare a camminare sui tacchi.