Sara Tommasi apre una panetteria, ma il suo sogno è la partecipazione a un reality show

Gli ultimi anni di Sara Tommasi non sono stati dei migliori. Nel 2011 è stato coinvolta nel caso “Ruby”, relativo all’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. In quegli anni ha dichiarato più volte di essere stata vittima di persecuzioni e ricatti e le sarebbe stato impiantato un microchip nel corpo.

Nel 2012 invece è diventata un’attrice a luci rosse, girando alcune pellicole anche con Nando Colelli, ex concorrente del reality Grande Fratello. Un periodo non facile per Sara Tommasi, che come ha lei stesso dichiarato nella sua ultima intervista a “Non è la D’Urso“, veniva drogata.

La nuova vita di Sara Tommasi

Ma a quanto pare Sara Tommasi ha messo questo passato alle sue spalle. La donna ha già annunciato questo cambiamento proprio da Barbara D’Urso, dichiarando di andare spesso in Chiesa oltre a ritornare spesso a casa presto. Oltre a questo, l’ex modella in questi giorni apre una panetteria a Terni, diventando ufficialmente una imprenditrice.

Nonostante sia riuscita a realizzare questo importante desiderio, Sara Tommasi non vorrebbe abbandonare del tutto il piccolo schermo: “Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno; spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare”.

La sua speranza è quella di essere chiamata in un reality show. Per lei non sarebbe la prima volta poiché, come detto dalla Tommasi in questo comunicato, ha partecipato a “L’Isola dei Famosi”: “Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality show, al GF Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi (…) mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale”.

Si tratta di un vero e proprio appello quello rilasciato da Sara Tommasi, e staremo a vedere se verrà accolto. Al “Grande Fratello Vip” sembra improbabile, poiché il cast sembra essere già completo, mentre gli autori de “L’Isola dei Famosi” potrebbero pensare al suo nome per dare uno slancio importante al programma.