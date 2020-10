Sara Croce denunciata, avrebbe sedotto un ricco arabo per soldi

Durata appena qualche mese – per la precisione dalla fine del 2019 all’inizio del lockdown a marzo – la relazione tra la modella Sara Croce, 22 anni, conosciuta in televisione come la Bonas della trasmissione di Paolo Bonolis “Avanti un altro” e come Madre Natura in “Ciao Darwin!”, e il milionario iraniano Hormoz Vasfi, 57 anni, sarebbe stata allacciata dalla ragazza esclusivamente per “profitto economico”, ovvero per ottenere in cambio soldi, gioielli e regali costosi.

O almeno questo è quello che sostiene Vasfi, il quale ha intentato alla Croce una causa milionaria. E milionari sono anche i regali che il ricchissimo arabo avrebbe fatto alla fidanzata nei mesi della loro frequentazione: si parla di un gioiello Bulgari del valore di 50mila euro, di un orologio ugualmente costoso di Cartier, di un’auto e di una sessione di shopping a Dubai durante la quale Sara avrebbe speso circa 44mila euro in un pomeriggio.

Ma questa è solo una piccola parte dei generosi doni che l’uomo avrebbe fatto alla ragazza, visto che l’ammontare totale andrebbe ben oltre il milione di euro. A dover rispondere dell’accusa di truffa da parte di Hormoz Vasfi non è solo la modella ma anche sua madre, Anna Maria Poillucci, la quale avrebbe sostenuto e aiutato la figlia in ogni parte del “piano” per sedurre il milionario e avrebbe ricevuto a sua volta diversi regali.

Il milionario è rappresentato dallo studio dell’avvocato milanese Giuseppe Iannaccone, uno dei nomi più celebri del mondo della giurisprudenza italiana, il quale ha depositato in tribunale l’atto di citazione volto a ottenere un risarcimento danni pari alla somma che Vasfi avrebbe elargito alla famiglia Croce durante il rapporto con Sara.

Quest’ultima, si legge inoltre nell’atto, avrebbe allacciato la relazione “al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. Di parere contrario la difesa della modella, la quale ha presentato una contro denuncia per stalking. L’accusa per Vasfi è quella di aver inviato 423 messaggi in 25 giorni a Sara, a sua madre e a suo zio.