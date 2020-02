Sara Croce attacca Giulia De Lellis e parla di Andrea Damante

L’influencer Sara Croce ha conquistato la sua notorietà grazie al ruolo di Madre Natura nella trasmissione “Ciao Darwin 8”, grazie alla quale ha ottenuto un grande incremento di seguaci sui social network. Sempre nello stesso anno è diventata la bonas di “Avanti un Altro“, programma condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti.

La scorsa estate si è parlato di una possibile relazione tra Sara Croce e Andrea Damante. Come riportato dal settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, i due sono stati beccati a Versilia, la parte della Toscana nord-occidentale, mentre si scambiavano un bacio. Dopo qualche settimana, però, la loro storia d’amore è terminata ed entrambi sono ritornati nuovamente single.

Le parole di Sara Croce

Intervistata dalla trasmissione “Rivelo“, condotto da Lorella Boccia su canale Nove, Sara Croce ritorna nuovamente sulla sua relazione con Andrea Damante. La bonas dichiara di averlo conosciuto durante una serata in discoteca, rifiutandolo la prima volta poiché si sentiva ancora legata al suo ex fidanzato.

Solo il weekend successivo si sono avvicinati di più e si sono scambiati anche un bacio. Successivamente sono andati ad Ibiza per passare qualche giorno insieme, ma poi Sara è partita per Los Angeles: “Torno e lui mi dice che abbiamo due vite diverse. Siamo in buoni rapporti, gli auguro il meglio, ma non ero innamorata”.

Nella stessa intervista parla anche di Giulia De Lellis, ex fidanzata di Andrea Damante, e del suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, divenuto best seller grazie al numero incredibile di vendite: “È arrivata a fare un business esagerato, lei sa come muoversi, sa pubblicizzare se stessa e con questa storia delle corna ha fatto parlare di sé ancora di più. Io non farei mai un libro sul mio ex che mi ha fatto le corna”.