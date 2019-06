Sara Affi Fella si candida per il Grande Fratello: "Vorrei farmi conoscere meglio"

I telespettatori hanno potuto conoscere Sara Affi Fella grazie alla sua esperienza in coppia a “Temptation Island” insieme a Nicola Panico. La ragazza venne subito apprezzata e per questo motivo la conduttrice Maria De Filippi successivamente decise di chiamarla come tronista a “Uomini e Donne“.

Dopo un lungo percorso negli studi di “Uomini e Donne“, decise di uscire dalla trasmissione insieme al siciliano Luigi Mastroianni. La loro relazione, tuttavia, ha avuto dei problemi sin dai primi giorni. Solamente in seguito il suo ex fidanzato Nicola Panico ha rivelato alla redazione che, mentre Sara stava facendo la sua esperienza come tronista, nello stesso tempo aveva una relazione clandestina anche con lui.

I progetti futuri di Sara Affi Fella

L’ex tronista, dopo essere scomparsa a causa della sua vicenda a “Uomini e Donne“, è ritornata nuovamente sui social network, con il suo profilo Instagram che, ad oggi, conta 757mila followers. Tuttavia, la ragazza non vorrebbe accontentarsi solamente di essere un volto social, poiché desidera ricevere una seconda occasione in televisione.

Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale “Nuovo TV” rivela che parteciperebbe molto volentieri alla prossima edizione del GF: “Purtroppo tanti rapporti lavorativi si sono interrotti proprio per colpa del mio errore. Mi dispiace, oggi non lo rifarei. Ma in tv mi piacerebbe fare il Grande Fratello, per farmi conoscere meglio”. E, nelle ultime ore, già circola una voce che vorrebbe vedere Sara nella casa più spiata d’Italia, anche se per ora non c’è nessuna ufficialità in merito.

Al momento ha ritrovato serenità anche in campo sentimentale, grazie alla sua relazione con Francesco Fedato, attaccante del Trapani: “Lui mi ha presa per mano, mi ha sgridata per la sciocchezza compiuta ma mi ha detto che era ora di ricominciare a vivere e mi ha salvata”. Infine, ritorna a parlare anche della sua esperienza a U&D, dichiarando di essersi messa nelle mani di uno psicologo per ritrovare la felicità.