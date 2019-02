Sara Affi Fella ritorna sui social. Potrebbe avere un nuovo fidanzato

Sono passati pochi mesi dallo scandalo scatenato da Sara Affi Fella, ex tronista della trasmissione televisiva Uomini e Donne – il programma televisivo condotto da Maria De Filippi in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, sulle frequenza di canale 5 – e tutto sembra passato nel dimenticatoio anche se, gli heaters, continuano ad offendere e ad attaccare Sara sui social: la rete non dimentica.

La riccola bionda, fu cacciata dal programma perchè prese in giro la famiglia, gli amici, la redazione, ma in particolare il pubblico ed i fans che era riuscita a crearsi grazie alla notorietà acquisita sfruttando il programma televisivo.

Dopo essere stata scoperta è stata costretta a “nascondersi” e, addirittura, chiuse tutti i profili social perchè le sue bacheche erano sempre piene di insulti e sfottò. In solo sei mesi, Sara, riuscì a creare un teatrino che neanche il migliore dei registi avrebbe potuto immaginare.

Poche settimane fa, la fidanzata di Nicola Panico, è riapparsa nuovamente sui social lasciandosi alle spalle l’assurda vicenza televisiva che lei stessa si era creata.

Come sta Sara Affi Fella?

Sino a poco tempo fa, la Saffi, risultava fidanzata ancora con Nicola Panico, ma stando a quello che ha pubblicato qualche ora fa sul suo nuovo profilo instagram sembra che ci siano delle novità: “Fai quello che ti rende felice e stai con chi ti fa sorridere – c’è scritta nella storia del suo profilo allegando, alla frase, una lettera seguita da un cuore. La lettera incriminata è la lettera “F”, ed ha utilizzato l’hastag “il resto è noia”.

Di chi si tratta? Potrebbe essere l’inizio di una nuova storia d’amore da parte – è proprio il caso di dire – dell’attrice? Potrebbe essere, quello di Sara, un nuovo inizio, oltre che dal punto di vista social anche dal punto di vista del cuore? Non ci resta che attendere e aspettare nuove notizie riguardo il gossip.