Sara Affi Fella risponde alle accuse di Luigi Mastroianni: "Basta andare avanti con questa storia"

Il caso di Sara Affi Fella sembra essere rimasto ancora nei pensieri di Luigi Mastroianni. La Affi Fella infatti, mentre si trovava sul trono più ambito d’Italia, ha preso in giro i suoi corteggiatori poiché nello stesso momento stata vivendo al di fuori degli studi una storia d’amore con Nicola Panico. Per questo motivo, è stata costretta ad abbandonare i social network per un breve periodo di tempo a causa di numerose offese ricevute dal pubblico.

Seppure è passato tanto tempo da questa vicenda, Luigi Mastroianni sembra aver legato ancora al dito quel brutto ricordo. Infatti negli ultimi giorni, tramite le sue storie di Instagram, a causa della breve storia d’amore tra Angela Nasti e la sua scelta Alessio Campoli a U&D, ha deciso di paragonare la ragazza alla sua ex Sara.

La risposta di Sara Affi Fella

Sara Affi Fella, stufa dalle ultime frecciatine ricevute da Luigi Mastroianni, ha voluto pubblicare alcune stories sul suo profilo di Instagram: “Ho letto un articolo di Isa e Chia dove Luigi mi ha nuovamente mandato una chiara frecciatina e questa volta sono qui per rispondere perché è un anno che va avanti tutta questa storia. Siccome è passato un anno, siccome hai fatto un intero trono durante il quale mi hai mandato frecciatine a destra e a sinistra. Ho sbagliato, ma adesso però basta”.

Le sue parole però non si fermano qui: “Oggi non sono neanche qui per parlarne perché la mia vita adesso è totalmente felice e non serve riprendere quella storia che per me è stata un incubo. Detto ciò a tutti voi che fate paragoni tra me e Angela Nasti voglio dire che non penso proprio che questa ragazza abbia fatto quello che ho fatto io”.

Neanche Angela Nasti sembra aver apprezzato le parole di Luigi Mastroianni, e sul suo profilo Instagram ha voluto lanciare una frecciatina all’ex tronista siciliano, seppure rivela di non voler taggare nessuna sulla propria storia. Tuttavia, il riferimento sembra chiaro nei suoi confronti.

Luigi Mastroianni invece cerca di allontanarsi dalle critiche, rivelando di essere stato ironico facendo questo paragone tra Sara Affi Fella e Angela Nasti: “Volevo solo fare una stories simpatica, visto che dite che sono sempre pesante!”.