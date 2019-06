Sara Affi Fella risponde agli insulti per il tatuaggio sbagliato: "Siete delle persone tristi e povere"

Sara Affi Fella è entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione a “Temptation Island” in coppia con Nicola Panico. La ragazza, in passato, ha raccontato di aver fatto questa scelta per mettere alla prova i sentimenti del suo compagno, con il quale aveva iniziato da poco una convivenza dopo una lunga relazione.

Successivamente, Maria De Filippi ha deciso di chiamare Sara Affi Fella come tronista di “Uomini e Donne“. Il suo percorso viene apprezzato, ed esce dagli studi con Luigi Mastroianni, ma si ritrova poi immischiata in un vero e proprio scandalo. A causa di una confessione di Nicola Panico, si viene a scoprire che la ragazza stava uscendo con lui mentre era seduta sul trono più ambito d’Italia. Questa vicenda viene poi confermata da Sara sui social network.

Le nuove critiche su Sara Affi Fella

Dopo un lungo periodo di assenza, Sara è ritornata su Instagram, pubblicizzando alcuni marchi. Tuttavia, negli ultimi giorni sta facendo parlare di sé a causa di un tatuaggio in inglese scritto in maniera scorretta.

Il tatuatore ha scritto: “For those like my who never give up”, che in italiano significa “per quelli come i miei che non si arrendono mai” invece di scrivere “for those like me who never give up”, e cioè “per quelli come me che non si arrendono mai”.

La risposta dell’ex tronista di “Uomini e Donne” non si è fatta attendere: “A me non me ne frega proprio un ca**o di quello che scrivete perché siete delle persone talmente tristi e talmente povere dentro. Magari a un tatuaggio sbagliato si può anche rimediare, purtroppo però la vostra cattiveria no”. In seguito, come mostrato in un’altra storia di Instagram, va dal tatuatore per farselo sistemare.