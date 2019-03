Sara Affi Fella riattiva il vecchio profilo Instagram. Nuove critiche e attacchi: "E’ vergognosa! Ha mentito di nuovo"

Sembra che le critiche e le dita puntate verso Sara Affi Fella non vogliano finire. Dopo lo scandalo a “Uomini e Donne“, dove la ragazza aveva mentito alla redazione e ai corteggiatori intrattenendo una relazione con Nicola Panico durante il suo percorso, ora eccola di nuovo attaccata per aver riaperto il suo profilo Instagram, chiuso all’epoca dei fattacci.

La Affi Fella aveva chiuso il suo profilo IS, dopo aver perso tantissimi followers, e dopo che molti brand si erano dissociati dal suo comportamento. Era uscita anche la notizia che la pagina era stata hackerata e non più in possesso della Affi Fella, ma ora le cose sembrano essere cambiate. Sara ha annunciato di aver riattivato il profilo e di esserne tornata in possesso.

Tutti contro Sara Affi Fella

Amedeo Venza, l’ex corteggiatore di Tina Cipollari, non risparmia nulla a Sara e denuncia il fatto che la ragazza abbia mentito circa la riapertura del suo profilo: “Ha guadagnato milioni grazie a Uomini e Donne (…) E’ vergognosa! Ha inscenato la notizia che il suo account fosse stato riaperto da “qualcuno” per vedere come reagiva il pubblico… Ora ve lo dico il profilo lo ha riaperto lei e se siete persone oneste dovete togliere il “segui” perché non lo merita, vi ha preso per il c**o due volte“.

Proprio questa notizia ha scatenato l’ira e il dissenso di molti personaggi sul web, tra i quali Deianira Marzano, conosciuta per aver rivelato un tradimento del fidanzato di Giulia Provvedi mentre quest’ultima era chiusa nella casa del Grande Fratello Vip. Denianira ha raccontato di essersi sentita qualche settimana fa con Sara: le aveva garantito che non avrebbe più usato il suo vecchio profilo, che al momento veniva usato da una ditta che produceva sanitari e vasche. Una bugia che alla Marzano non è piaciuta e si è sentita presa in giro.

Anche Emanuele Mauti, l’ex fidanzato della tronista Sonia Lorenzini, ha detto la sua su Instagram dichiarandosi stupito che tanti utenti si facciano ancora prendere in giro dalla Affi Fella e credano alle sue bugie. Inoltre, aggiunge che il suo stupore più grande deriva dal fatto che ci siano ancora sponsor intenzionati a legare il proprio nome all’immagine dell’ex tronista.

Al momento Sara non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma i dubbi che possa aver mentito di nuovo sono reali e sembra che le nuove scuse e le ammissioni di colpa della ragazza non stiano bastando ai molti utenti che non stanno apprezzando il suo modo di agire.