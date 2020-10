Sara Affi Fella mostra orgogliosa il suo corpo dopo il parto: "Mai così bella"

Sara Affi Fella ha voluto pubblicare una foto del suo corpo dopo il parto, avvenuto poche settimane fa e precisamente il 30 settembre. L’ex tronista di “Uomini e Donne” e l’attaccante della Casertana Francesco Fedato, sono diventati genitori del piccolo Tommaso e dopo questo momento di estrema gioia, Sara ha voluto anche promuovere un messaggio importante di body positivity.

In questo ultimo periodo sono tante le influencer e personaggi dello spettacolo che cercano di mostrarsi al naturale e lanciare ai loro fan messaggi di positività che possano rendere più facile l’accettazione del proprio corpo e dei difetti, dimostrando che dietro ad una perfezione apparente, possono esserci tutti quei particolari che ci rendono unici e comunque belli.

Anche la Affi Fella ha pensato che fosse arrivato il momento di mostrarsi al naturale, in un momento così delicato per una donna durante il quale si vede il proprio corpo completamente cambiato. Se poi si pensa che l’influencer ha basato parte della sua carriera sull’aspetto fisico, questa decisione prende ancora più valore.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella lancia un importante messaggio

E allora eccola, in tutto il suo splendore con slip contenitivi e reggiseno, che mettono in evidenza le sue morbide e fantastiche forme da neo mamma. Lei stessa è orgogliosa di questo cambiamento, tanto da dichiarare: “Oggi guardo questa foto, penso a mio figlio e sorrido. Sorrido perché in realtà io non mi sono mai vista così bella“.

La ragazza non ha mai nascosto di aver avuto problemi quando, all’inizio della gravidanza, vedeva il suo fisico cambiare giorno dopo giorno: “Dall’inizio della mia gravidanza ho iniziato a notare ogni singolo cambiamento del mio corpo… Sono sempre stata attenta alla forma e vedermi così nei primi periodi mi ha un po’ spaventato. Forse qualche anno fa non avrei mai pensato di pubblicare una foto così, poi però la vita cambia e con lei sono cambiata anche io”.

Ricordiamo che la Affi Fella, tempo fa, è stata al centro di uno scandalo a “Uomini e Donne”, quando dopo aver scelto di uscire dalla trasmissione con il corteggiatore Luigi Mastronardi, venne a galla la tresca con il fidanzato Nicola Panico che, in un motto di onestà, ammise di aver continuato a vedere Sara e di aver mentito alla redazione del programma, prendendo in giro tutti. Questi tempi ormai sembrano essere solo un lontano ricordo per la Affi Fella che, più felice che mai, si sta godendo il suo nuovo ruolo di mamma.