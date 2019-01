Sara Affi Fella apre un nuovo profilo Instagram e confessa: “Devo fare un altro intervento. Tifate per me”

Sara Affi Fella, l’ex tronista che tanto ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi, dopo aver rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini dove si scusava umilmente per le menzogne raccontate durante la sua partecipazione al programma Uomini e Donne, ha deciso di aprire un nuovo profilo su Instagram.

Inutile dire che in meno di 24 ore la sua pagina è riuscita a raggiungere quasi 55mila follower che, dopo mesi di silenzio, sono riusciti a leggere il suo lungo commento di scuse nei confronti di Maria De Filippi per aver preso in giro non solo la trasmissione ma di conseguenza anche tutti i telespettatori affezionati e che in parte hanno sempre fatto il tifo per lei e per Luigi Mastroianni.

“Ragazzi, non sto bene. Mentalmente e fisicamente. Ho azzerato Instagram per ricominciare da meno di zero. Ma ripeto: non ho ucciso nessuno”, ha aggiunto ancora l’ex tronista ribadendo il suo dolore nell’aver preso in giro tutti e chiedendo solamente “una nuova chance per sorridere”. Molte cose sono state dette sul suo conto e anche nei giorni scorsi nuovi gossip hanno alimentato i dubbi sul suo comportamento soprattutto con il suo ex Nicola Panico.

Consapevole del danno perpetrato non solo a Maria De Filippi ma anche alla sua famiglia, Sara ha voluto fare altresì una confessione a cuore aperto a tutti i suoi follower “Devo fare un altro intervento. Tifate per me” lasciando intendere che, dopo il melanoma maligno che l’ha colpita nel mese di luglio, il 17 di gennaio 2019 dovrà purtroppo andare nuovamente sotto ai ferri.

Nel frattempo continuano ad arrivare nuove segnalazioni nei suoi confronti e stando a quanto riportato da Fanpage.it l’ex tronista si starebbe frequentando nuovamente con il suo ex Nicola Panico. Peccato però che Sara non sembra aver mai concluso la sua relazione con Vittorio Parigini.