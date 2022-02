Sanremo 2022, Mahmood ha un malore prima di salire sul palco: intervengono i sanitari

La notizia è di quelle che certamente faranno preoccupare i fan di Mahmood, l’artista 29enne già vincitore del Festival di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, che quest’anno gareggia sul palco assieme al giovanissimo collega Blanco. Mahmood – all’anagrafe Alessandro Mahmoud – ha avuto infatti un malore che lo ha costretto a ricorrere alle cure dei sanitari.

La notizia, bollata inizialmente come un gossip senza fondamento, nella serata di ieri è stata confermata da persone vicine all’entourage del cantante. Tutto è accaduto nel pomeriggio, poche ore prima che cominciasse la diretta della quarta serata del Festival di Sanremo 2022, quella dedicata alle cover e ai duetti.

Festival di Sanremo 2022, il malore di Mahmood prima dei duetti allarma i fan

Mahmood e Blando dovevano cantare “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli e lo hanno fatto in maniera splendida, ottenendo un tripudio di applausi e migliaia di voti che hanno permesso loro di restare in cima alla classifica generale prima di Gianni Morandi (che cantando assieme a Jovanotti ha vinto la serata delle cover) e alla favorita di questa edizione della kermesse sanremese, Elisa.

Ma evidentemente la tensione e l’agitazione in vista di una serata così importante hanno giocato un brutto scherzo a Mahmood, che mentre stava provando avrebbe avuto un mancamento. Sarebbe quasi svenuto, mentre arrivavano i soccorsi dei sanitari presenti al Teatro Ariston. Per fortuna non si trattava di nulla di grave, come hanno appurato dei successivi accertamenti medici.

Lo stesso cantante ieri sera sul palco è apparso in forma smagliante e ha dato il meglio di sé nell’interpretare una canzone obiettivamente difficile, frutto del genio di un artista inimitabile come Gino Paoli. Stasera, in occasione del gran finale, Mahmood tornerà a esibirsi assieme a Blanco nella loro “Brividi”, brano che in un solo giorno è diventato il più suonato di sempre su Spotify e che è favorito per la vittoria.