Sanremo 2021 Morgan escluso, la dura reazione dell’artista e la frecciatina ad Amadeus: " Un pacco di Natale"

Nonostante non sia stato il vincitore di fatto della passata edizione del Festival di Sanremo, si può dire che il cantante Morgan (al secolo Marco Castoldi) sia stato ad ogni modo un vincitore morale. In molti infatti ricordano con ilarità quel litigio sul palco dell’Ariston con il suo amico e collega Bugo. Tante parodie sono nate dopo quella performance.

Insomma in un modo o nell’altro Morgan aveva comunque lasciato il segno al festival. Oggi però il cantante ha ricevuto un’amara notizia, ovvero di essere stato escluso dal prossimo Sanremo 2021 (che si svolgerà tra il 2 e il 6 Marzo 2021). Le motivazioni che sono state recapitate al cantante sono state poche e concitate, richiudendo il tutto in una semplice esclusione dettata da una scelta artistica.

Ovviamente non poteva mancare il commento di disapprovazione circa la sua esclusione ed anche qualche frecciatina al direttore artistico di questa nuova edizione, ovvero il rinnovato presentatore Amadeus. Morgan, ha esordito pubblicando su “Instagram” uno stralcio di articolo pubblicato dalla nota rivista “RollingStone“, in cui si sottolinea di come sia stato un grosso errore escludere il fondatore di “Blu Vertigo” dalla kermesse canora, dichiarando testuali parole: “Vogliamo dire ad Amadeus una cosa netta in modo meridiano: artisticamente uno come Morgan in Italia non è contestabile“.

Morgan: Il suo dissenso e le frecciatine ad Amadeus

Segue poi il commento personale dell’artista, affermando che con ogni probabilità la sua canzone non sia stata nemmeno ascoltata. Esclusione diretta quindi per Morgan, intitolando questa vicenda: “Pacco di natale o la balla di Mozart“, con chiaro riferimento ad Amadeus.

Castoldi spiega anche il motivo di questo titolo così bizzarro: “Per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per “scelta artistica”, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione” .

In ultimo Morgan, in segno di chiara provocazione, afferma che anche lui vuole compiere una scelta artistica, annunciando che ha intenzione di lanciare in maniera gratuita il suo nuovo lavoro: “pubblicare gratuitamente un album inedito al pubblico che ha sete di musica, in questo caso si tratta del mio lavoro di riarrangiamenti e di interpretazione in chiave moderna del repertorio della musica dal periodo barocco di Vivaldi e Scarlatti fino all’impressionismo francese di Ravel e Satie, passando ovviamente per Bach e Beethoven che non devono mai mancare quando si tratta di scelte di grandi capolavori– lanciando una nuova frecciatina al presentatore Rai – ma questo credo che uno che si chiama Amadeus lo sappia. O no?” Chissà se Amadeus avrà intenzione di rispondere a queste accuse, spiegando il vero motivo dell’esclusione dell’artista. Non resta che attendere.