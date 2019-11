Sanremo 2020: svelato il nome della valletta che potrebbe affiancare Amadeus

Il prossimo “Festival di Sanremo” andrà in onda tra qualche mese, ma già il lavoro intorno alla kermesse musicale è tanto. Come è ben noto, sarà Amadeus il conduttore e direttore artistico, poco si sa però su chi lo affiancherà. Diversi sono i nomi che si sono e si stanno rincorrendo, da Tiziano Ferro a Chiara Ferragni, fino al colpo di scena delle ultime ore.

Secondo la “Gazzetta del Mezzogiorno“, la valletta che affiancherà Amadesu nella conduzione del Festival della canzone italiana, sarebbe Diletta Leotta. Sembrerebbe che i negoziati siano serrati e la firma sul contratto imminente, anche “Striscia la notizia” ha dato per certa la partecipazione di Diletta Leotta.

Il tg satirico, condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, ha però sollevato una polemica in merito alla conduzione di Sanremo da parte della conduttrice televisiva e radiofonica. La questione si rifarebbe al fatto che la Leotta avrebbe come management, “MN Italia“, che avrebbe preso Sanremo, occupandosi dell’ufficio stampa.

Il servizio in onda su “Striscia la notizia” ritiene che si tratti di grosse coincidenze e che con ogni probabilità la Leotta approderà a Sanremo grazie proprio al suo management. La notizia della sua partecipazione nelle ultime ore, viene data per certa da più fonti e chissà che non si tratti di una trovata orchestrata ad hoc, come sollevato da “Striscia la notizia”.

Nel frattempo, pare che saliranno sul palco dell’Ariston, come ospiti, sia Tiziano Ferro che Laura Pausini. E il dopo festival sarà visibile solo su “Rai Play“, la piattaforma online che consente di rivedere film, serie tv e programmi andati in onda sulla Rai. E proprio “MN Italia” si occupa di comunicazione e farà l’ufficio stampa di “Rai Play”. Anche questa è una semplice coincidenza o sotto vi è qualcosa di studiato a tavolino? Non resta che attendere l’ufficialità della Leotta a “Sanremo” e trarre le proprie conclusioni.