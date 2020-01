Sanremo 2020, Michelle Hunziker dice la sua: "Nessuna sensibilità e troppa superficialità"

La valanga di critiche che ha investito il Festival di Sanremo sta diventando sempre più devastante e ad aggravare la situazione ci ha pensato anche Michelle Hunziker con un video postato sul suo profilo Instagram. La conduttrice di “All together now” ha detto la sua sugli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto anche Amadeus.

Molti sapranno che durante la conferenza stampa di presentazione dei volti femminili della kermesse, proprio Amadeus si è lasciato sfuggire un’espressione che è stata considerata poco gratificante per le donne: “L’ho scelta per la bellezza, ma anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro” ha sentenziato Amadeus riferendosi a Francesca Sofia Novello, attuale fidanzata di Valentino Rossi. Il vespaio sollevato è stato davvero importante, e anche la Hunziker – ricordiamo il suo impegno in difesa delle donne, gomito a gomito con Giulia Bongiorno nell’associazione “Doppia Difesa” – ha voluto esternare il suo pensiero.

Sanremo 2020, il messaggio di Michelle Hunziker

Sul suo profilo Instagram ha postato un video in cui non le manda di certo a dire: “Devo dire, per esperienza, che è davvero faticoso ogni volta avanzare, perché la vecchia e sbagliata cultura è davvero ancora profondamente radicata, difficile da estirpare”, precisando il fatto che nel 2020 sia assurdo trovare ancora preconcetti che portano a discriminazione, violenza psicologica e fisica e purtroppo anche a situazioni tragiche, come il femminicidio.

Un fastidio, quello della Hunziker, nato dal fatto che una manifestazione di così ampia risonanza non riesca a dare un giusto insegnamento e ad usare quella sensibilità che necessitano argomenti tanto delicati: “Anche perché certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il Paese”, facendo un chiaro riferimento alle espressioni usate da Amadeus.

Sul finire del filmato, però, la Hunziker ritrova il suo smagliante sorriso e, con il suo solito ottimismo, si auspica che queste bagarre possano servire a scuotere le coscienze e far parlare di questi spinosi argomenti: “Detto questo, faccio i miei auguri e spero che vada tutto bene: resto la fan numero 1 del Festival”.