Sanremo 2020, Mara Venier nella bufera per il cachet: la replica su Instagram

Mara Venier, amata conduttrice televisiva del celebre programma di Rai 1 “Domenica In”, ha co- condotto insieme ad Amadeus la serata finale della settantesima edizione del “Festival di Sanremo” accampagnata dalla giornalista sportiva Diletta Leotta, dalla cantante e showgirl Sabrina Salerno e dalla fidanzata del motociclista Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello.

L’amata presentatrice ha sceso le scale del celebre Teatro Ariston a piedi nudi per paura di cadere e fare una brutta figura, momento molto amato dai telespettatori della kermesse che hanno apprezzato la consueta spontaneità e spigliatezza dimostrate dalla conduttrice veneta.

Mara si è trovata però al centro di alcune discussioni e polemiche sui social network, polemiche nate per i compensi ricevuti dagli ospiti del Festival. Nello specifico secondo alcune informazioni circolate in rete sembrava che la conduttrice di “Domenica In” avesse ricevuto circa 50 mila euro per la breve comparsa iniziale al fianco di Amadeus, in cui è scesa dalle scale ed ha presentato il brano di Enrico Nigiotti, ed una comparsa finale poco prima che venisse annunciata la vittoria del cantante Diodato con il suo pezzo “Fai rumore”.

Mara, attraverso il suo profilo Instagram personale, ha voluto però far chiarezza sulla vicenda ed ha dichiarato di non aver ricevuto nessun compenso, queste le sue parole: “Non ho avuto nessun compenso!!!! Basta con ‘ste stronzate……”.

Il giorno successivo alla serata finale della kermesse Mara ha dedicato l’intera puntata domenicale del suo programma “Domenica In” alla manifestazione canora, ospitando diversi cantanti ed il vincitore della kermesse. La puntata ha riscosso altissimi ascolti: oltre i 6 milioni di spettatori ed il 33.8% di share ed oltre mezzo milione di interazioni social che fanno di “Domenica In” il programma televisivo più commentato della giornata per mezzo dei social network. Dati che testimoniano come Mara sia enormemente apprezzata, anche per la sua sopontaneità e trasparenza nel chiarire polemiche e discussioni.