Sanremo 2020, Elettra Lamborghini insultata: la donna risponde a tono

Da solo un giorno ha preso vita la famosa Kermesse canora di Sanremo 2020 e già ha generato un quantitativo di commenti, di pareri e di critiche, senza precedenti. Il festival infatti si prospetta essere un’edizione molto discussa, sia per le scelte del corpo presentatori, sia per la scelte del corpo cantanti.

Amedeus infatti non ha trovato pareri unanimi circa le sue scelte sugli artisti che sono saliti sul palco dell’Ariston; in tanti, ad esempio, hanno criticato e messo in dubbio la sua scelta di far partecipare la famosa ereditiera Elettra lamborghini. L’ex partecipante di “Riccanza” ed ex giudice di “The voice” si è scontrata con i pareri contrastanti del pubblico.

C’è stato infatti chi ha preso a cuore la ragazza, a suo modo stravagante, e chi invece ha criticato, e sotto certi aspetti, ferito la donna, colpendola sul suo aspetto fisico. Non sono mancati infatti commenti negativi, sia dal punto di vista critico, mettendo in dubbio la sua partecipazione a Sanremo in quanto in molti ritengono che non abbia grandi doti vocali, sia dal punto di vista fisico, che alcuni haters hanno commentato in maniera aspra.

Si legge infatti un commento al vetriolo fattole sul noto social network Twitter: “Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa“. La risposta della donna, però, non si è fatta di certo attendere; nel leggere il commento così privo di senso e così acido, ha preferito non lasciar passare la cosa e ha risposto in maniera celere.

La risposta di Elettra, per quanto possa essere poco elegante e forse un po’ volgare, sembra abbia raggiunto l’obiettivo di essere altrettanto offensiva, con la stessa misura con cui è stata ferita. Si legge infatti il commento della donna, che recita: “Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake è dovuto dal fatto che hai il pis*****no più piccolo di una mollica di pane, questa cosa ti ha reso infelice ed arrabbiato col mondo… mi dispiace“.