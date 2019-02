Sanremo 2019, l’inaspettata dichiarazione di Claudio Bisio: "Conosco Matteo Salvini, è spiritosissimo"

Il tema dei migranti è stato al centro del contendere al Festival di Sanremo: il caustico monologo di Claudio Bisio, sulla portata rivoluzionaria ed a favore dell’immigrazione dei testi di Claudio Baglioni, da “passerotto non andare via” e “accoccolati ad ascoltare il mare”, ha monopolizzato l’attenzione.

Claudio Bisio, durante la conferenza stampa all’Ariston, ha commentato la battuta di Matteo Salvini: “Vi auguro un buon Sanremo, so che lì non mi amano” estraniandosi da ulteriori soffocanti polemiche: “Salvini l’ho conosciuto con Siani e Vespa, è spiritosissimo.” Bisio ha confessato di aver incontrato il vicepremier leghista durante una puntata di Porta a Porta, andata in onda all’uscita del fortunato film “Benvenuti al Sud” quando ancora era solamente l’esponente di spicco della Lega Nord.

“Bruno Vespa invitò lui, me e il regista Alessandro Siani. Salvini si dimostrò una persona intelligente, rise tantissimo, lanciò il film che poi avrebbe incassato 30 milioni di euro” ha raccontato per poi lanciare l’affondo: “Altri invece sono più realisti del re, lasciamoli fare…”.

Durante la conferenza stampa Bisio ha riportato qualche retroscena sul contestato monologo ammettendo che è stato uno dei più difficili della sua vita, e che sentiva fortemente la pressione attorno a sé. L’idea base è partita da Michele Serra, il testo è stato riletto attentamente da Claudio Baglioni, e da Claudio Fasulo: “Da maniaco ho letto tutte le canzoni di Baglioni e ho riscritto il testo mille volte”.

Il direttore di Rai1, Teresa De Santis, non ha mai chiesto di visionare preventivamente i testi, è stata consultata solo una volta, ed ha concesso agli autori la facoltà di esprimersi in piena autonomia. La Raffaele ha candidamente affermato che la sua grande preoccupazione è stata condurre perchè non è il suo mestiere ed ha altresì sostenuto che cercherà di essere meno “imbalsamata” nel corso delle serate.