Sanremo 2019: la critica di Fiorello nei confronti di Ultimo

Continuano forti le polemiche di Ultimo per il suo secondo posto al Festival di Sanremo 2019: il cantante de “Il ballo delle incertezze” non ha alcuna intenzione di demordere e non perde occasione per far notare al grande pubblico il suo disappunto. Dopo aver disertato Domenica In, infatti, Ultimo pare voler dare forfait anche a Fiorello, declinando l’invito dello showman siciliano al programma radiofonico “Il Rosario della Sera”, in onda alle 19 su radio Deejay.

Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, Fiorello ha comunicato la decisione del giovane cantante romano: “Ultimo sarebbe dovuto essere ospite in radio oggi al Rosario della Sera alle 19 su radio Deejay ma non verrà”, ha scritto in un post, aggiungendo poi: “Vorrei fare un appello a Ultimo: Niccolò stai commettendo degli errori nonostante credo che tu abbia ragione, ma dalla ragione al torto ci vuole un attimo”.

Nel suo post Fiorello ha, poi, continuato raccontando la propria esperienza con il Festival, quando, arrivando quinto, non si presentò a Domenica In perché deluso ed arrabbiato per questo risultato. “Ma fu un errore. E fui consigliato male” ha quindi dichiarato, aggiungendo anche che comprendere la posizione di Ultimo ma al tempo stesso che Mahmood non c’entra nulla e che la colpa è da ricercarsi in un sistema di votazione sbagliato.

Fiorello porta, infine, come esempio il comportamento de Il Volo: i tre tenori, nonostante le critiche mosse da alcuni giornalisti in sala stampa, hanno sempre risposto in maniera garbata ed educata. “Niccolò, vieni da zio Fiore che ti dico io come si fa. Dai cambia idea, siamo lì per divertirci” ha aggiunto per concludere.

Il messaggio di Fiorello, però, pare non esser stato vano: con un tweet Ultimo ha, infatti, risposto al conduttore scrivendo: “Amico, arrivo”. Staremo a vedere quale sarà, alla fine, la sua decisione!