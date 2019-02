Sanremo 2019, Francesco Renga dichiara di aver superato la rottura con Ambra Angiolini

Per la sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo, Francesco Renga ha presentato al pubblico la sua canzone “Aspetto che torni“, che parla delle piccole cose e della quotidianità di un amore, come lui stesso ha specificato. “Guardare la tua compagna mentre dorme o immaginare di seguirla durante la sua giornata di lavoro, tutte cose che diamo per scontate“, ha dichiarato l’artista presentando il brano.

E se al pubblico, ascoltando la canzone, torna alla mente la sua relazione con l’attrice Ambra Angiolini, durata per ben undici anni, di una diversa impostazione di pensiero è il cantante, che alla trasmissione di Rai 1 “Vieni da me” ha dichiarato che è la sua nuova compagna ad aver ispirato il testo della canzone, molto autobiografica, in quanto tratta, tra gli altri temi, l’attraversamento da parte sua della soglia dei 50 anni.

Il brano infatti parla di come Renga vive la sua età, la stessa età che aveva la madre quando purtroppo morì. Nel testo allude alla malattia del padre, che soffre di Alzheimer, ma anche alla nuova famiglia. Ed è proprio alla nuova compagna Diana, ristoratrice bresciana in compagnia della quale si dichiara felice, che Renga ha dedicato la canzone ai microfoni di “La vita in diretta”.

All’interno della stessa trasmissione non è mancata la domanda sul rapporto con la ex, che lo lega ai figli Leonardo e Jolanda, che oggi hanno 15 e 12 anni. Renga ha risposto ringraziandola: “Ringrazio Ambra perché quando abbiamo capito che la nostra storia era finita abbiamo messo al centro di tutto i nostri figli, che in questi giorni sono a casa con la mamma“. A proposito dei suoi figli non può non venire in mente ai telespettatori il Festival di Sanremo del 2005, quando vinse con “Angelo“, mentre la stessa Ambra era opinionista al Festival.

Per quanto riguarda la Angiolini, sembra aver già superato da tempo la rottura con il cantante, considerando che da circa un annetto è impegnata sentimentalmente con l’ex calciatore Allegri, con il quale, si vocifera, stia progettando il matrimonio e, chissà, forse anche un figlio.