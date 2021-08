Sangiovanni ha tradito Giulia? La ballerina risponde alle accuse

Così giovani ma allo stesso tempo così famosi. Anche per Sangiovanni e Giulia Stabile (vincitrice dell’ultima edizione di “Amici”) è arrivato infatti il successo tanto desiderato. Forse, a contribuire ancor di più alla loro fama è stato anche l’amore sbocciato tra loro. Un amore nato pian piano, durante il periodo di scuola passato insieme.

Oggi i due ragazzi si dichiarano più felici e sorridenti che mai, ma c’è, come sempre, chi invece tenta di voler in qualche modo ostacolare la felicità altrui, generando notizie false o quando meno ingigantite. Stiamo parlando dell’ipotetico tradimento di Sangiovanni ai danni della sua Giulia.

Il tradimento di Sangiovanni e l’intervento di Giulia

Pare infatti che sia bastata una singola storia su Instagram per generare una vera e propria notizia di gossip, circolata ovunque in pochissimo tempo. La storia in questione ritrai il giovane cantante in compagnia di una ragazza, senza ovviamente la presenza di Giulia. In poco tempo i tanti fan della coppia hanno iniziato ad accusare la ragazza nella storia, accusandola di essere l’amante di Sangiovanni.

Quello che in realtà non è stato specificato è che la ragazza succitata non è altro che la collaboratrice del cantante che, insieme, stanno portando avanti il tour estivo di Sangio.

Dopo le pesante accuse ricevute dai fan, la ragazza in questione ha deciso a quel punto di contattare Giulia per chiarire la questione, al fine di evitare inutili malintesi generati da terze parti. Alla fine la stessa Giulia Stabile ha preferito placare la questione con un messaggio generato su Instagram, in cui riporta anche il messaggio ricevuto dalla collaboratrice di Sangio.

Ecco infatti alcuni stralci del messaggio inviato da Giulia, rivolto ai suoi tanti fan: “Chi ci segue e ci vuole bene che questa cosa non fa bene a me, a lui e neanche alle persone che ci stanno intorno e lavorano con noi. Mi auguro almeno che con questo smettiate di attaccare questa povera ragazza che sta facendo solamente il suo lavoro e che per fortuna ha trovato sintonia con Sangio. Eliminiamo questo odio immotivato vi prego“. Sembra che sia stato tutto un malinteso dunque, un tradimento mai esistito, una serie di fraintendimenti generati dai fan della coppia, che di certo tengono molto ai due ragazzi, ma spesse volte commettono l’errore di essere troppo invadenti.