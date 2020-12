Sandra Milo posa senza veli: la copertina sensuale a 87 anni

Sandra Milo torna a far parlare di sé, questa volta però senza sollevare nessuna polemica, anzi portandosi a casa moltissimi complimenti e approvazione da parte dei suoi followers. L’attrice 87enne è apparsa sulla copertina del magazine “Flewid” completamente nuda in una posa provocante su un letto, coperta soltanto da un lenzuolo bianco.

Uno scatto che è stato approvato dai suoi numerosi fan e ha messo in risalto una bellezza senza tempo, senza volgarità e senza cascare in una sorta di patetica caricatura di se stessa. L’obiettivo che è riuscito ad immortalare con così tanto garbo la Milo è quello della fotografa Chiara Meierhofer Muscarà.

Sandra Milo posa per “Flewid” senza veli

Emi Marchionni, direttrice di “Flewid”, ha spiegato questa scelta proprio per “fluidità della sua innegabile carica erotica” della Milo e ha aggiunto: “Per Flewid rappresenta l’age diversity nell’industria del fashion e beauty tradizionalmente orientata ai giovani“. Con molta probabilità della stessa idea fu anche Federico Fellini quando la scelse per interpretare capolavori quali “8½” e “Giulietta degli spiriti“.

Una carriera sfavillante quella della Milo che ebbe l’onore e l’onere di recitare accanto a grandi nomi del cinema italiano e internazionale come Totò, Eduardo e Peppino De Filippo, Jean-Paul Belmondo, Ugo Tognazzi, Aldo Fabrizi.

Una vita privata tutt’altro che tranquilla, con un matrimonio durato appena 21 giorni all’età di 15 anni con il marchese Cesare Rodighiero, seguito poi dalle nozze con Moris Ergas e da lì in avanti molte sono state le relazioni clandestine della Milo, come riporta il sito Tgcom, fino ad arrivare alla storia con Federico Fellini che durò per ben 17 anni. Uno spirito libero che ancora vive in lei e lo dimostra il fatto che pochi mesi fa si è incatenata davanti a Palazzo Chigi e ha iniziato uno sciopero della fame per dimostrare sostegno ad artisti, lavoratori autonomi e con partite Iva durante il difficile periodo di lockdown.