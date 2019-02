Sandra Milo parla di Virginia Raffaele e rivela: "Quando fa le sue imitazioni distrugge le donne e questo mi dispiace"

Sandra Milo è intervenuta nella trasmissione Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele dove ha detto la sua non solo sul look dei cantanti in gara in questa 69esima edizione del Festival di Sanremo ma soprattutto sul problemino avuto con la bellissima Virginia Raffaele. La comica infatti sembra non aver del tutto convinto i telespettatori soprattutto per quanto riguarda il suo ruolo troppo costretto.

Sandra Milo non ha voluto dire nulla in merito al suo compito considerandola altresì una “grande lavoratrice” ma all’attrice non sembra invece essere ancora andata giù la famosa imitazione che Virginia fece di lei durante Sanremo 2017 condotto dal bravissimo Carlo Conti. La Milo non ha ancora perdonato la Raffaele e dello stesso avviso sembrano essere anche i figli dell’attrice.

Furono proprio loro a commentare negativamente il teatrino montato da Virginia e con un’intervista al Corriere della Sera, Sandra ha altresì asserito “Sinceramente quando parlano male di me non me ne può fregar di meno, mi importa poco anche delle lodi perché vanno e vengono. Quella volta a Sanremo si offesero le mie figlie. Se lei facesse queste imitazioni così crudeli per poi chiudere in positivo lo capirei: va bene, ridi di me, ma alla fine riconosci il mio valore”.

Oltretutto sembrano che le scuse per quell’imitazione non siano mai arrivate alla Milo ma nonostante tutto, Sandra ammette di non avercela con lei considerandola però “un po’ l’Attila delle donne”. “Quando fa le sue imitazioni le distrugge e questo mi dispiace un po’” ha infatti chiosato Sandra chiedendo alla comica di incontrarsi in modo da poter fare la pace e abbracciarsi.

“Bisogna dire la verità qualche volta, quando una cosa è eccessiva è eccessiva” ha concluso Sandra Milo mentre gli opinionisti presenti in studio hanno voluto spendere una lancia in favore di Virginia che sembra scegliere solamente grandi icone e già questo è di per se un “ grande omaggio”.