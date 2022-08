Sandra Milo, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Nota come la musa di Federico Fellini, Sandra Milo è una delle attrici più iconiche del cinema italiano. Salita alla ribalta negli anni 60 grazie a film di assoluto successo, come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma ed il premio Oscar 8½, nel maggio del 2021 è stata insignita del Premio David di Donatello alla carriera.

Nelle ultime ore la nota attrice è tornata a far parlare di sè per alcune dichiarazioni particolarmente scottanti sulla sua vita privata. Alla soglia dei 90 anni, il volto noto del cinema italiano non si è ancora allontanata definitivamente dai riflettori; il motivo ha lasciato tutti a bocca aperta: ecco cosa ha confessato.

La tragica notizia

Sandra Milo ha avuto una vita molto movimentata anche dal punto di vista sentimentale, con ben tre matrimoni naufragati e tante storie molto vociferate. Le dichiarazioni della celebre attrice sono molto forti, ha confessato di non essere stata trattata sempre dignitosamente nelle sue vecchie relazioni: “Ho avuto amori estremi. Anche violenti sono stati. E nel mio corpo porto ancora le ferite delle conseguenze degli amori passati. Ma non sono una donna che nutre rancore”.

Dai suoi matrimoni sono nati tre figli, dei quali l’attrice ha dovuto occuparsi sempre da sola, con tanto sacrificio ed impegno: “È stata dura crescere tre figli da sola, ma c’è del bello anche nella rinuncia, se la fai per le persone che ami”. Tra le tante cose, negli anni 60′ la Milo è stata anche un’attivista del Partito Socialista Italiano, partecipando a diverse campagna elettorali ed intrattendendo, a quanto si dice, una relazione segreta con il leader del PSI Bettino Craxi.

A quasi 90 anni suonati, l’attrice classe 1933 ha ammesso di essere costretta ancora oggi a lavorare per sostenere economicamente i suoi figli ed il suo nipotino: “Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. La mia pensione non basta“.