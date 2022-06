Sandra Milo, la brutta notizia è appena arrivata: il triste annuncio

Ascolta questo articolo

Sandra Milo è stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni sessanta, tanto che le è stato riconosciuto il David di Donatello alla carriera. Nota per il suo sodalizio con Federico Fellini, la celebre attrice non ha ancora abbandonato i riflettori televisivi, quest’anno ha condotto infatti il reality ‘Quelle brave ragazze‘ insieme a Mara Maionchi ed Orietta Berti.

Ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin, l’attrice ha ripercorso tutta la sua straordinaria vita, ricca di tanti successi professionali ma anche di seri problemi economici. Soprattutto negli ultimi anni, Sandra Milo si è trovata a fare i conti con una lunga battaglia contro il fisco: ecco perchè.

La confessione dell’attrice

Nella puntata del 25 giugno, Sandra Milo ha ripercorso tutto l’arco della sua entusiasmante carriera, senza trascurare i problemi nella vita privata. All’incredibile successo degli anni Sessanta, dove la Milo è stata una delle protagoniste indiscusse della dolce vita, si contrappone la grande amarezza per i problemi economici con il fisco degli ultimi anni.

La musa di Fellini ha raccontato che questo problema affonda le radici nel 2019 lo Stato italiano le ha inviato una richiesta di ben 3 milioni di euro, poi ridotti ad 850 mila. Per la celebre attrice si tratta comunque di una cifra esorbitante, che non intende affatto pagare totalmente: “La questione non è finita, però ho deciso di combattere per sostenere quelli che sono i diritti miei e della mia famiglia. Tutti quanti in Italia abbiamo fatto dei debiti. Io intendo pagare, ma solo quello che devo, non un carico ingiusto”.

A turbarla profondamente anche il fatto che l’Agenzia delle Entrate le avesse confiscato tutto, tutti i guadagni percepiti dal lavoro di quell’anno finivano direttamente in mano allo Stato. Nonostante negli ultimi tempi sia tornata sotto i riflettori con svariate apparizioni televisive, il debito è troppo alto per essere ripagato: “Ho retto fino adesso perché non volevo che i miei figli sapessero di questa situazione, ma ora non ce la faccio più, non posso più lottare”. Finora, ha raccontato, ha mantenuto il silenzio per non turbare i figli, tuttavia la situazione è diventata ormai troppo pesante e si dice amareggiata per essere trattata in questo modo dallo Stato italiano.